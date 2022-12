Ivana Knöll: las 5 veces que la guapa croata ha paralizado a todos en Qatar 2022

Ivana Knöll, de 30 años, se ha convertido en la “novia del mundial” de Qatar 2022. La guapa modelo desafió todas las normas y recomendaciones cataríes para este mundial, pues en todos los juegos que se ha presentado ha lucido arriesgados atuendos que le han hecho ganar miles de seguidores en todo el mundo. Hoy te presentamos cinco fotos con las que ha dejado a todos los asistentes del mundial con la boca abierta.

Se sabe que ella nació en Alemania, pero se mudó pronto a Zagreb, la capital de Croacia, por lo que ella se asume como croata y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos.

Al inició del mundial contaba con casi 600 mil seguidores y ya alcanzó el millón, es probable que su fama siga creciendo, pues su selección siga en la contienda.

No atiende a las recomendaciones

Se sabe que Qatar es un país con normas e ideologías muy conservadoras, por lo que las autoridades emitieron una serie de sugerencias para los visitantes que quieran estar en lugares públicos, al parecer la guapa modelo no se enteró de ellas, porque con sus outfits ha desafiado todas.

Al inicio del torneo se pensó que la policía sería muy estricta y castigaría a todo aquel que no respetara las recomendaciones, pero no se ha reportado ningún caso y no está claro qué sucedería de infringirlas. Estas son los lineamientos que dio Qatar para las mujeres:

Los escotes pronunciados mejor no usarlos

No prendas que muestren los hombros

Los vestidos o shorts que estén por encima de la rodilla serán mal vistos

Pantalones rotos o rasgados mejor evitarlos

Si se visita una mezquita, usar una shayla

Los bikinis están permitidos en las playas, pero hacer topless no

Croacia está lista para el siguiente reto

Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, aseguró que, aunque estén “agotados” estarán “preparados” para enfrentarse a España en caso de que la selección de Luis Enrique certifique la primera plaza del Grupo E del Mundial de Catar 2022.

“Vamos a ver porque España aún tiene que disputar un partido. Son un gran equipo con un excelente jugador y grandes jugadores. Son muy consistentes, juegan muy compacto y también perdimos contra ellos en la prórroga de la Eurocopa. Estaremos preparados para España. Lo más importante para nosotros es que podamos descansar, porque estamos agotados. No tenemos lesión, eso sí. España es una gran selección y está desplegando un fútbol sorprendente, pero si Croacia juega como hoy, no tenemos miedo a nadie”, dijo. Un Dalic que reconoció que tuvieron suerte con las ocasiones falladas por Romelu Lukaku en el empate a cero frente a Bélgica.

