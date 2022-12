África Zavala sacudió el viernes con poco a la imaginación

África Zavala se roba la atención del público gracias a uno de sus ingeniosos videos e imágenes que va colgando en redes sociales. Es que a la actriz le encanta dejarles mucho material a todas las personas que la siguen y por eso se esmera en todas las producciones. Además, busca dejar algo bien sensual para hacer un poco de ruido en el medio.

La red social Instagram es donde a decidió poner el foco esta vez. Es que la influencer de 37 años cuenta con 2 millones de seguidores y un poco más de 2.600 posteos entre fotos y videos. Con esto contundentes números, no hay dudas que la mexicana sabe dónde apuntar y como revolucionar las redes sociales.

África Zavala. Fuente: Instagram @afri_zavala

Esta vez, África Zavala sacudió el viernes con una historia en la red social de la camarita. En dos imágenes prácticamente iguales, se la ve con un sombrero de ranchera pero en corpiño negro con iluminación que la hace ver como una verdadera bomba sexy. Con la palabra “Buen viernes”, está apuntando a que sus fans se acuerden de ella durante todo el día.

De igual manera, la actriz no solo está presente en Instagram. Sabemos que es una de sus preferidas pero también se ha hecho muy viral con videos en TikTok donde se la ve mucho más relajada y con una faceta más profesional. La red social china le hace acordar que es actriz y puede subir parodias para que los seguidores la aprecien.

África Zavala. Fuente: Instagram @afri_zavala

En definitiva, África Zavala no deja nada librado al azar, pues todos sabemos que las redes sociales se han vuelto un gran negocio y para que sea rentable, deben tener seguidores. Es por eso que muchos buscan entusiasmar al público con tal que le dé un like y eso les haga tener billetes. De todas maneras, no está mal arrancar el fin de semana con ella.