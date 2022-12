Robert de Niro: roban los regalos navideños del actor de su casa en NY, famosa delincuente lo hizo

La mañana de este lunes 19 de diciembre se dio a conocer que el reconocido actor de Hollywood, Robert de Niro, sufrió un robó en su casa de Manhattan, Nueva York a manos de una conocida delincuente, afortunadamente, la policía actuó de manera efectiva y todo este desafortunado episodio tuvo un final feliz, por lo menos para el histrión, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 horas de este lunes 19 de diciembre y se detalló que una mujer de 30 años identificada como Shanice Aviles, se las arregló para entrar a la propiedad del Robert de Niro, la cual se ubica en el lujoso y exclusivo barrio residencial conocido como el Upper East Side.

Así es la casa de Robert de Niro en NY. Foto: NY Post

Según los reportes, la mujer fue muy sigilosa para perpetuar su robo, pues no hizo ni un solo ruido para no despertar al actor ni a su esposa y su hija, quienes se encontraban en sus respectivas habitaciones en el piso superior de la propiedad, no obstante, la ladrona era vigilada por elementos policiacos quienes al percatarse de la situación también irrumpieron en la casa del protagonista de “Taxi Driver” y una vez en el interior encontraron a la delincuente robando los regalos que estaban bajo el árbol de navidad de Robert de Niro.

Tras encontrar a la delincuente en pleno robo, los oficiales procedieron a ponerla bajo arresto y según se indica, justo en ese momento Robert de Niro bajó por las escaleras vistiendo una bata de dormir para ver por qué había tanto revuelo en la sala de su casa, por lo que luego de las explicaciones de la policía dejó que siguieran haciendo su trabajo.

El reconocido actor y su familia resultaron ilesos tras este lamentable episodio. Foto: Especial

Hasta el momento, la policía de Nueva York todavía no ha dado a conocer los cargos por los que procederán en contra de Shanice Aviles, quien está señalada como uno de los cinco ladrones más buscados de “La Gran Manzana” pues se le relaciona con al menos 26 atracos más realizados durante los últimos años.

De acuerdo con los informes policiales, Shanice Aviles ha sido arrestada en al menos 16 ocasiones acusada de robo y hurto menor durante los últimos dos años, sin embargo, en todas esas ocasiones ha salido libre, por lo que en esta ocasión buscarán que finalmente sea castigada de manera ejemplar.

Shanice Avilés está relacionada con más de dos decenas de hechos delictivos. Foto: Especial

Cabe mencionar que, se reportó que Robert de Niro y su familia únicamente se llevaron un fuerte susto, afortunadamente pudieron recuperar sus regalos navideños y podrán tener una feliz Navidad.

