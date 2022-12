VIDEO | De amor al odio: La poco conocida razón que llevó a Yordi Rosado a terminar su amistad con Adal Ramones

Tras muchos programas en los que ha aparecido Yordi Rosado en varias televisoras, el ahora conductor tiene en YouTube, quien se ha posicionado como uno de los presentadores más queridos de las redes sociales, donde siempre ha sido polémico por las entrevistas que logra agendar para su canal; sin embargo, en esta ocasión él resultó ser entrevistado por la periodista, Adela Micha.

No precisamente le salió el tiro por la culata, pero esta vez, Yordi habló de cómo fue su relación en el programa que fue famoso a mediados de los años 90 junto a Adal Ramones en Otro Rollo, que se transmitió por 12 años en la televisora de San Ángel.

Yordi reveló su paso por Otro Rollo Foto: YT @YordiRosado

Durante la entrevista con Adela, el presentador comentó que en un inicio fue gran amigo de Adal, aunque hubo un momento que lo hizo reflexionar sobre su amistad con él.

La amistad entre Adal y Yordi

Durante la conversación con Adela Micha, Yordi comentó que sabía que Adal era el alma del programa, y que nunca le tuvo mala fe o envidia de que él fuera la estrella del show, ya que en el fondo sabían que el éxito que había en Otro Rollo era gracias al gran equipo que conformaron quien afirmó; "Nunca tuve ni media envidia, yo nunca dije, ay yo quiero hacer el monólogo, nunca. Mucha gente piensa, es que Yordi era el cerebro del programa, pero la verdad es que no es cierto, éramos tres, por igual, Adal con un 33 por ciento, Lalo con un 33 por ciento y estoy seguro de que estoy dejando a un lado al equipo de producción que también creaba muchas cosas", señaló

Asimismo, indicó que en varias ocasiones a Adela se le subía la fama sin embargó él lo llegaba a bajar de su tabique y el conductor le hacía caso para crear algún conflicto; "Yo era quien enfrentaba a Adal: A ver amigo, ¿si sabes que están diciendo esto de ti?’, No, que no sé qué. No, a ver c4brón, te están diciendo esto y esto, bájale tres rayitas", reveló Yordi.

Asimismo, Yordi le confesó a Adela que quería hacer su propio proyecto para crecer dentro de la televisión y comentó que Adal siempre lo apoyó, y eso sucedió cuando finalizó Otro Rollo en 2007.

El momento de la fractura

Pese a estrecharle la mano y procurarlo, Adal se metió poco a poco en la vida de Yordi, pero al mismo tiempo el conductor de Otro Rollo no se abría por completo con su querido amigo y el también locutor de radio comentó; "Adal me quiso como su hermano y me cuidó mucho. Lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía".

De este modo, Yordi reveló que Adal le postergó el acompañamiento cuando se separó y estuvieron varios meses sin verse, y fue cuando el también productor sentía que ya no había la misma confianza de antes.

Yordi esta vez fue el entrevistado en su propio programa Foto: Especial

Este fue el momento que fracturó la relación entre Yordi y Adal: la pérdida de confianza y la forma en que no fue recíproco, alejándose por completo después de que terminó el programa razón por la que ahora no se llaman, ni se ven.

“Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos, si nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada” sentenció Yordi.

