Desde la azotea, Yailin continúa mostrando su embarazo ataviada en un vestido azul

Yailin La Mas Viral continua presumiendo su embarazo y en esta ocasión lo hace a través de su cuenta de Instagram, donde porta un vestido azul con escote y falda larga, ahí resalta su abdomen descubierto para dar muestra de lo bien que lleva su embarazo junto al rapero Anuel AA.

Yailin y Anuel contrajeron nupcias hace seis meses y confirmaron su embarazo en cuanto supieron el sexo del bebé y lo dieron a conocer con un video que lanzaron en sus redes sociales. Y ahora la cantante no para de lucir su belleza, la cual se caracteriza más con la espera de ese ser especial que llegará a su vida.

Yailin La Mas Viral luce feliz en esta nueva etapa de su vida. | Instagram @yailinlamasviralreal

“No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti”

La publicación que ya alcanza más de 673 mil me gusta y es reafirmada con el siguiente mensaje de Yalin, “No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti Cattleya te amo”. Así es como la rapera expresa su sentir por esta nueva etapa en su vida. La cual muestra con un vestido largo en color azul diseñado por la casa Bride to Be.

El atuendo destaca por sus mangas holgadas, el largo de su falda y su escote, pero lo que más resalta es parte descubierta de su estómago donde deja ver el proceso de su embarazo, el cual seguramente disfruta.

La hermana de Yailin "La más viral" gana millones como modelo de OnlyFans

La cantante Yailin "La más viral" ha decidido dejar a un lado las polémicas que en redes sociales constantemente la asedian junto a su esposo Anuel AA y ahora se ha concentrado mejor en su carrera. Y como prueba de ello la reciente colaboración con Farina y La Insuperable llamada, “Soy mamá remix”, tema que ya acumula millones de reproducciones en las diversas plataformas de música. Con lo que corrobora que su popularidad se encuentra en ascenso y su talento es indiscutible.

Aunque no hay que dejar de lado que su romance con Anuel AA representó para ella un salto a la fama tanto para ella como para su familia ya que tiene una hermana, aún desconocida por muchos, que se ha convertido en una celebridad en redes sociales y en OnlyFans, la famosa plataforma de contenido para adultos en donde comparte fotos y videos. Se trata de Kimberly Guillermo Díaz, quien a sus 23 años ha desatado un furor en la red.

