VIDEO | Alfredo Olivas causa furor en sus seguidores y ahora todos se están tatuando esta canción

Alfredo Olivas tiene cientos de canciones en su repertorio, pero hay una en especial que está causando furor entre las personas que siguen su carrera, se trata del éxito “El sillón”, una pieza que fue lanzada en 2019 y que forma parte del disco “El Día de los Muertos”, uno de los proyectos más significativos en la carrera del sonorense.

Los fanáticos de “Alfredito”, apodo con el que era reconocido en sus inicios eligieron una frase de “El sillón”, que dice “Tiene memoria la piel”, una fuerte declaración que ahora es uno de los tatuajes más recurrentes que son compartidos en redes sociales, específicamente en TikTok, plataforma en la que hay cientos de videos con esta temática.

“Porque ahí me vas a encontrar

Y te pueden traicionar

Tus arranques de mujer

Y es que es lo más natural Tiene memoria la piel

Y en eso no hay nada mal

Lo que quisiera saber...”, dice parte del coro de la melodía.

Ya se está volviendo una tradición. Captura de video

En la descripción o en los comentarios de los videos se aprecia que las personas mencionan que esas palabras les llegan tanto al corazón y que les hace recordar a alguien especial, debido a esas razones le dedican un tatuaje que los acompañará por el resto de su vida.

Alfredo Olivas y sus últimos días del 2022

El intérprete de otras canciones como “El paciente”, “Con la novedad” y “El precio de la soledad” dio a conocer que está por culminar las presentaciones con las que recorre México, la estrella grupera realizó cientos de conciertos y palenques en 2022 y en todos, sus fanáticos lo recibieron con los brazos abiertos y abarrotando las entradas.

Uno de los palenques más emotivos de este 2022 fue el que hizo en Culiacán, Sinaloa en donde además de sorprender con su voz y famoso repertorio, también tuvo la visita de una persona sumamente especial para él, se trata de Juan Carlos Ramírez, Cirujano General, quien es el médico que le salvó la vida cuando sufrió un atentado en 2015.

En medio del redondel Alfredo se dijo agradecido por el trabajo de Juan Carlos y puntualizó en que gracias a su excelente trabajo está aún con vida. “Pero me quito el sombrero, los escépticos tápense los oídos porque lo que voy a decir, es usted una verg* doctor, este viejo, nunca lo había dicho porque no había cantado en Culiacán, pero este hombre fue el que me recibió y me brindó todas las atenciones”, describió el artista.

Hace alusión a un tema de Alfredo Olivas. Captura de pantalla

Se tatúan en diferentes partes del cuerpo. Captura de video

