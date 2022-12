VIDEO | Alfredo Olivas presume al doctor que le salvó la vida cuando sufrió un atentado armado

Fue en 2015 cuando Alfredo Olivas experimentó lo que es estar entre la vida y la muerte, ya que durante un evento que ofrecía en Parral, Chihuahua, el cantante fue alcanzado por una bala que fue detonada en el lugar en el que se presentaba, por lo que la estrella tuvo que ser atendida de inmediato por expertos en la salud.

Pero este 2022 a escasos días de entrar al 2023, Alfredo Olivas no desaprovechó la oportunidad que le brindó la vida y en uno de los eventos que llevó a cabo invitó a pasar al redondel del Palenque de Culiacán en el Estado de Sinaloa al médico que lo salvó, se trata de Juan Carlos Ramírez, Cirujano General quien ayudó al famoso.

“Pero me quito el sombrero, los escépticos tápense los oídos porque lo que voy a decir, es usted una verg* doctor, este viejo, nunca lo había dicho porque no había cantado en Culiacán, pero este hombre fue el que me recibió y me brindó todas las atenciones luego les contaremos, luego ahí con más calor”, expresó Alfredo Olivas justo al terminar de cantar el éxito “El paciente” en donde revela algunos detalles de ese suceso.