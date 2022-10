VIDEO | Alfredo Olivas rinde homenaje a Grupo Firme, así suena “Yo ya no vuelvo contigo” en su voz

Desde que “Ya no vuelvo contigo" salió a la luz en 2020, el tema se popularizó con millones de personas que la volvieron una de sus canciones favoritas, ahora no solo es la gente la que aplaude la acertada elección de Grupo Firme al grabar dicho proyecto, también lo hacen otros famosos como Alfredo Olivas.

En una de sus presentaciones, el cantante sonorense hizo una mención especial a la banda encabezada por Eduin Caz, aplaudió el éxito de sus amigos y describió que aunque el tema no rima, es una de las cosas por las que ha triunfado porque llama la atención.

“Yo cuando escuché esta rolita dije: ‘a toda madre, pero esta parte no rima’ o sea somos compositores los tres y entonces dice… no sé, pero no rima ni madres. Pero es la gracia de la música y los éxitos (…) quiero hacer un parón para primero que nada agradecerles y darles su lugar a Grupo Firme”, señaló el cantante.