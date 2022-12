Las pruebas que demostrarían que RBD tendrá reencuentro en grande

Si fuiste de la generación RBD, esta información te interesa, pues desde que fue la boda de Maite Perroni con Andrés Tovar, los rumores de un posible reencuentro de la agrupación que enloqueció a México y a varias partes del mundo comenzaron a hacerse latentes, pues justo en este evento, Anahí cantó uno de los himnos de la banda, ante lo cual, otros de los integrantes de la telenovela juvenil se unieron a ella para entonar "Sálvame", cuestión que se viralizó en redes sociales y encendió la llama de la esperanza de una posible "gira de despedida".

Pues a pesar de que en 2021, cuatro de los integrantes de RBD ofrecieron un megaconcierto virtual, mismo que meses más tarde fue transmitido a través de televisión abierta, lo cierto es que esto no fue suficiente para los fans, quienes en vez de estar más tranquilos con este "último adiós" solo se quedaron con más ganas de la banda, esto con todo y el hecho de que ni Dulce María ni Alfonso Herrera pudieron participar.

Pues, mientras Poncho ha dejado en claro en anteriores ocasiones que para él la etapa como cantante ya quedó en el pasado, Dulce María estaba enfocándose en su etapa como madre, lo cual le impedía arriesgarse a contraer Covid-19, enfermedad que de hecho si estuvo presente en el set donde se grabó el concierto, llegando incluso a contagiar a Anahí, quien afortunadamente no tuvo secuelas.

¿Se acerca reencuentro de RBD? Tres exintegrantes de la banda desatan sospechas en redes sociales

Pero ¿qué es lo que nuevamente desató sospechas en redes sociales sobre otro reencuentro? Hace unas horas algunos usuarios de redes sociales se percataron que tres de los integrantes que han sido una constante en todos los reencuentros de la agrupación hicieron un cambio radical en sus cuentas de Instagram, lo cual bien podría ser interpretado como la señal de una gran noticia.

Anahí, quien daba vida a Mía Colucci fue la primera en eliminar todo su contenido de Instagram

Así, tanto Anahí como Christian Chávez y Christopher Uckermann borraron todas sus publicaciones de Instagram, eliminando incluso su foto de perfil, lo cual elevó la expectativa de los fans de RBD, quienes ven esto como una señal de una posible nueva gira de la agrupación, ya que esta es una estrategia que otras bandas ya han utilizado para dar a conocer noticias similares.

Christian Chávez solo dejó publicadas sus instastories destacadas

No obstante, algunos se muestran preocupados porque Maite Perroni y Dulce María aún no hayan hecho lo mismo con sus cuentas de Instagram, lo cual pondría en riesgo su participación en el próximo reencuentro de RBD, aunque hay internautas que aseguran que la autora de "Dulce amargo" ya ha archivado varias de sus publicaciones, por lo que no sorprendería que su cuenta pronto se encuentre como la de sus compañeros.

Christopher Uckermann también borró todas sus publicaciones de Instagram

A esto hay que sumar que una famosa empresa boletera de Brasil recientemente abrió un nuevo perfil de Twitter para vender boletos con el nombre de RBD Tour 2023, lo que ha elevado las expectativas de cualquier anuncio oficial que se pueda dar durante las próximas horas.

Por último conviene tomar en cuenta que hace unas semanas tuvo lugar un encuentro en el que estuvieron presentes casi todos los integrantes originales de la banda, siendo el gran ausente Poncho Herrera, quien por motivos de agenda no pudo asistir a la cena de la que habló el TikToker Pablo Chagra, quien compartió una foto de la agrupación con la leyenda "Septiembre 2023" con lo cual, los rumores de una posible gira de RBD se elevaron.

De hecho, el especialista en noticias de espectáculos señaló que una fuente cercana a la agrupación le contó que RBD prepara una corta gira en la que visitará países emblemáticos en su carrera, siendo septiembre del próximo año la fecha tentativa en la que podrían comenzar con sus presentaciones.

Esta foto desató polémica debido a que apuntó a una posible nueva gira de la agrupación

SIGUE LEYENDO:

Recuentro RBD; Anahí y Cristian Chávez estuvieron en la boda de Maite Perroni

RBD: Esta sería la fecha de su próximo reencuentro