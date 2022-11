¡Regresa RBD! Integrantes ponen fin a rumores de rivalidad con emotivo reencuentro

Aunque la telenovela “Rebelde” llegó a su fin hace más de 15 años los actores que participaron en ella se mantienen en la memoria del público, quien pide a gritos un reencuentro sobre el escenario. Por ello, cada una de las reuniones generan gran expectativa y así ocurrió con la más reciente donde Christian Chávez no evitó romper en llanto por la felicidad de ver una vez más a sus excompañeros de escena.

Más de una década después el fenómeno RBD sigue causando impacto en todo el mundo ya que los personajes de Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso “Poncho” Herrera y Anahí siguen inspirado a sus fieles fans en todo el mundo a corear cada uno de sus éxitos y esperan con ansias el momento de verlos una vez más sobre el escenario.

Reencuentro de RBD. Foto: IG @anahi

Esta vez Anahí se volvió tendencia en Twitter tras compartir una serie de fotografías en las que muestra la emotiva reunión que tuvo con sus excompañeros como celebración anticipada de Navidad, a ésta algunos acudieron acompañados de sus parejas y fue evidente el cariño, unión y amistad que existe entre ellos fuera de los reflectores.

Aunque los rumores de una rivalidad no se hicieron esperar, pues una vez más el gran ausente fue el actor “Poncho” Herrera quien se mantiene alejado del resto de los integrantes poniendo en evidencia una posible enemistad. Lo anterior ha tratado de negarlo en varias entrevistas, donde además evita ser cuestionado al respecto y se limita a hablar de sus proyectos personales.

RBD desata rumores de nuevo concierto. Foto: IG @christianchavezreal

¿Rivalidad en RBD?

En redes sociales algunos internautas insisten en que existen enfrentamientos entre algunos integrantes de "Rebelde", rumores que habrían comenzado tras su concierto en diciembre de 2020 que se realizó de manera virtual en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ya que sólo participaron Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Dulce María explicó que no había participado debido a que al saber del proyecto recién se había enterado de su embarazo y la fecha coincidía en el día en que daría a luz: "Empecé un duelo de la mujer que yo conocía, que todo el tiempo desde chiquita fue de estar libre y entregada a mi trabajo. Mis relaciones siempre eran conflictivas y ahora tenía que cuidar al bebé, la pase difícil porque fue mucho tiempo de soledad".

Mientras tanto, "Poncho" Herrera señaló que tenía algunos proyectos en puerta y estos no le daban la oportunidad de estar junto a sus compañeros en el escenario, aunque no dudó en externar su total apoyo a la distancia. Algo que se repitió en la boda de Maite Perroni con el productor Andrés Tovar, pero les dedicó un tierno mensaje con el que dejo claro que no existe una enemistad entre ellos.

Fans enloquecen por reencuentro de RBD. Foto: IG @christianchavezreal

