Respira muy profundo antes de ver cómo luce hoy el niño de “El Resplandor” a los 49 años

El Resplandor es una de las películas de terror y suspenso más importantes del género debido a que marcó un antes y un después. El film dirigido por Stanley Kubrick está basado en la novela homónima escrita por Stephen King que fue publicada en 1977. Está protagonizada por Jack Nicholson quien empezaba a hacer sus primeras apariciones en el cine, por Shelley Duval y el niño Danny Lloyd. Después de cuarenta años, no podrás creer cómo luce el que interpretó al pequeño ‘Danny Torrance’.

La película ‘El Resplandor’ retrata la historia de ‘Jack Torrance’, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse así del mantenimiento. Tras haberse instalado junto a su esposa y su hijo, empieza a sufrir algunas inquietudes que lo llevan a adoptar algunas conductas como la de querer asesinar a su familia. Si bien el estreno del film fue recibido con críticas, con el tiempo fue considerada como una película de culto.

Uno de los grandes protagonistas de la película es el reconocido actor Jack Nicholson quien luego logró hacer una vasta trayectoria en Hollywood participando de diversas películas. Otro de los que recibió grandes críticas fue quien personificó al pequeño ‘Danny Torrance’ y que fue personificado por Danny Lloyd, quien hoy tiene 49 años de edad.

Así luce el actor que protagonizó al niño en 'El Resplandor'

Sin embargo, y a diferencia de Nicholson, Lloyd no logró tener demasiada trayectoria en la industria del cine le fue muy difícil volver a conseguir nuevos papeles. Luego participó en ‘The Howling’ y se retiró de la actuación en el film ‘Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy en 1982 y desde ahí que no volvió a tener apariciones, salvo en cameos.

Debido a que Danny Lloyd tuvo que abandonar la actuación de manera temprana y debió hacerse granjero para cubrir sus gastos en estudios de ciencia. Luego, pudo recibirse en profesor de biología en un instituto de Illinois. Una de sus últimas apariciones fue en 2017 participando del documental ‘Filmworker’.

