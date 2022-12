Misterio en la muerte de Lalo Rodríguez, intérprete de "Ven, devórame otra vez": hallaron su cuerpo en un estacionamiento

El mundo de la salsa se encuentra de luto ya que este miércoles 14 de diciembre se informó sobre la muerte de Ubaldo Rodríguez Santos, mejor conocido como Lalo Rodríguez, cantante puertorriqueño famoso por temas como "Ven Devórame Otra Vez" y "Tú no sabes querer". De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del artista fue encontrado en un edificio residencial de su natal Carolina. La policía local se encuentra investigando el caso.

Una llamada de teléfono alertó del hallazgo de una persona muerta en el barrio de Sabana Abajo de Carolina. Al llegar, el equipo paramédico reconoció al cantante y confirmó el fallecimiento. El representante del artista, Francisco Pérez, ha admitido que el cantante tenía problemas de salud, aunque no ha especificado cuáles.

“Anoche estuvimos compartiendo y estaba tranquilo; hoy me había llamado dos veces y le dije que venía para acá a buscarlo”, ha explicado en declaraciones a Europa Press.

De acuerdo con información de la periodista Marjorie Rodríguez, de Telemundo, el salsero fue hallado en un estacionamiento cerca de una cancha para hacer deporte en el Residencial Sabana Abajo. A pesar de que no está confirmado por las autoridades, no descartan que su muerte se trató de un sobredosis de sustancias controladas.

"Estamos frente a la típica escena de sobredosis, es lo que tenemos, los primeros indicios, pero estaremos trabajando, haremos trabajos de laboratorio y los peritos lo determinarán. Pero de momento no hay signos de violencia, ni casquillos percutidos, no vemos heridas", declararon las autoridades

Vecinos de la zona han declarado que Lalo Rodríguez estaba caminando por el área de las canchas y que constantemente lo veían en el punto donde se presume hay una venta fuerte de drogas. Incluso, un hombre que se identificó como su barbero, quien no dio el nombre por cuestiones de seguridad, dijo que se dedicaba a aconsejarlo, pero él "no se dejó ayudar".

"Yo le decía, no vayas para allá, no vayas, camina por buenos sitios, pero él no quiso", señaló el testimonio