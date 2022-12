Después de su éxito en “Ya no estoy aquí” ahora sigue su carrera en teatro

En 2019 acaparó miradas al protagonizar “Ya no estoy aquí”, sin antes haber actuado, tres años después Juan Daniel García Treviño sigue en el séptimo arte, haciendo contactos y aprovechando todas las oportunidades, que incluso ahora lo llevan a un reto más grande, al menos así lo considera: hacer teatro.

“Esto para mí ha sido mi escuela, es una oportunidad para sentarme y aprender, porque es como un grupo con el que hicimos talleres, los ejercicios del ensayo y cada que montábamos una escena, era conocimiento nuevo, no tenía idea de cómo hacer teatro y ahora creo que hasta descubrí cómo trabajar en equipo”, detalló el joven actor.

García Treviño forma parte de “El corrido del Rey Lear”, una obra que dirige Fernando Bonilla, a quien conoció cuando filmaron la cinta “El Norte sobre el vacío”, una tragicomedia que además le ha permitido debutar también en este género y comprender más el oficio.

“Conocí cómo jugar con la comedia, como había hecho personajes más realistas y duros, me costaba mucho decir estos textos y jugar con los demás, no entendía bien, pero en cada ensayo e improvisando, subiéndome al barco lo logré. Aunque a veces no les entendía, trataba de seguirles la corriente, y fui entendiendo todo”, agregó.

Lo que más le gusta de esta experiencia es que al finalizar la gente está muy agradecida con el trabajo y felicita a todo el elenco por el trabajo, viviendo una emoción muy similar a la que se enfrenta en cada estreno de una película, pero lo mejor es que aquí esta felicidad llega en cada función.

Esta puesta en escena es protagonizada por Juan Carlos Colombo, a quien define como un actor muy generoso que, al igual que el resto de sus compañeros, lo han cobijado y enseñado más de esta disciplina.

DISFRUTA EL PRESENTE

Cuando debutó estaba muy involucrado en la música, tocó en varios grupos de su natal Monterrey, incluso aprendió a tocar el acordeón inspirado en Celso Piña y aunque actoralmente le ha ido bien, no descuida la música, en la obra toca un corrido con sus compañeros y también usa su instrumento favorito en un cortometraje futurista que hizo y está próximo a salir, pero espera pronto presentar su proyecto musical.

“Me gusta fluir, donde la vida me ponga, yo disfruto y hago lo que tenga que hacer, vivo el ahora, este es el momento y sólo dejo que suceda, no pienso en futuro. Jamás imaginé que de un año para otro ya iba a tener siete películas, entonces vivo al máximo cada día y oportunidad”, finalizó.

DATOS

También se reconoce su trabajo en la película “La Civil” que protagoniza Arcelia Ramírez.

Fernando Frías fue quien lo invitó a trabajar en “Ya no estoy aquí”, el resto es historia.

Recientemente filmó una cinta con Amat Escalante, donde participan Esther Esposito y Bárbara Mori.

En la música seguirá el camino de la música cumbia, aunque no descarta explorar otros estilos.

NÚMEROS

7 películas ha hecho.

2021 participó en “Narcos: México”.

MBL