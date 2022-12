Mía Rubín confirma que heredó toda la belleza de Andrea Legarreta en arriesgado vestido negro

Mía Rubín cada día gana más popularidad en las redes sociales, confirmando que además de ser un ícono de moda para las jovencitas, heredó toda la belleza de su mamá, la conductora Andrea Legarreta, y para demostrarlo la foto que publicó la joven cantante en las historias de cuenta de Instagram, luciendo un arriesgado vestido negro que destaca por sus cortes que permitieron mostrarla un poco de piel.

La también hija del cantante y exTimbiriche Erik Rubín está por alcanzar el millón de seguidores en la popular plataforma de Meta, y es gracias a las redes que sus admiradores y los de su mamá han podido ver el parecido entre ambas, no sólo físicamente, pues Mía también presume gran estilo a la hora de vestir, como lo ha hecho la presentadora del matutino "Hoy" desde los inicios de su carrera en la televisión.

Mía Rubín heredó la belleza de Andrea Legarreta

La joven cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 965 mil fans, una fotografía que tomó frente al espejo, en la que se le ve luciendo su cabellera rubia y un look con el que dio lecciones de moda para las adolescentes, pues a sus 17 años la intérprete ya se coloca como una de las favoritas cuando se trata de imponer con su estilo, al igual que su hermana menor, Nina.

Mía Rubín robó miradas con su arriesgado look. Foto: IG @miarubinlega

En la instantánea que Mía compartió en las historias de la plataforma de Meta, donde cada día suma admiradores, no se puede observar su look completo, pero se puede ver que porta una pieza en color negro que destaca por su estilo cut out, uno de los favoritos del verano y que muchas famosas lo siguen llevando en esta temporada, en la que también promete convertirse en favorito.

Con la foto publicada en la plataforma de Meta, Rubín vuelve a demostrar que heredó el estilo y toda la belleza de Andrea Legarreta, quien también ha mostrado ser una amante de la moda y estar siempre en tendencia, como su hija lo confirma con otros atuendos que presume en sus redes, con las que demuestra que es auténtica fashionista, razón por la que ya ha sido elegida para ser la potada de reconocidas revistas.

Andrea heredó la belleza y estilo a su hija. Foto: Especial

Así, la hija de la conductora de "Hoy", demuestra que es una de las artistas jóvenes que ya se coloca como referente de moda y estilo y que al igual que su hermana Nina, se posicionan como las grandes estrellas del futuro, al igual que su padres, Andrea y Erick, quienes tienen una larga y sólida carrera en el medio artístico, en el que también destaca por ser una de las parejas más estables con 22 años de matrimonio.

Mía Rubín, de 17 años, ha realizado varias sesiones fotográficas en las que destaca por lucir muy hermosa, por lo que ha sido comparada con su mamá, quien además de conquistar a los televidentes con su belleza, ha sabido ganarse un lugar como la favorita de los matutinos, con más de 20 años en el programa de Televisa.

La joven cantante destaca por su estilo moderno y arriesgado. Foto: IG @miarubinlega

