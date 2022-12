De frente, Vanessa Claudio enciende la red con coquetas transparencias

Vanessa Claudio ilusionó hace una semana a sus fanáticos con una posible vuelta al programa de “Venga la Alegría”. La presentadora de televisión puertorriqueña de 39 años demostró una vez más todo su cariño con el matutino de TV Azteca durante la alfombra roja de los ‘People’s Choice Awards’.

“Yo siempre he dicho que lo que venga de trabajo está bien, para mí Venga la Alegría es mi casa, amo ese programa. Aprendí muchísimo. Si a mí me dice el jefe: ‘Usted tiene que venir a Venga la Alegría’, quien es una para decir que no” indicó Vanessa ante la pregunta de los periodistas de una posible vuelta al magazine.

Hace unas horas, Vanessa Claudio volvió a demostrar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La actriz publicó dos fotografías, en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de followers de alrededor del continente. La artista lució dos elegantes looks con transparencias sobre un fondo blanco para lo que fue una producción profesional de fotos. Además, la oriunda de San Juan de Puerto Rico complementó su look con su largo cabello suelto, aretes medianos, zapatos taco aguja dorados, y un make up glam.

El posteo de Vanessa Claudio en Instagram

Vanessa Claudio posando. Fuente: Instagram Vanessa Claudio

“No importa que, de mi siempre tendrás una sonrisa .. porque todos sonreímos en un mismo idioma. @eonlinelatino” fue el sencillo y promocional texto que escogió Claudio como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Vanessa Claudio posando. Fuente: Instagram Vanessa Claudio

“Y tú sonrisa contagia alegría, verte un momento basta para alegrar el día”, “eres tan hermosa que hasta las flores más bonitas se sienten opacadas por tu hermosura” y “Tú eres la inmensidad del mar, eres una estrella que brilla cada noche para mí, eres el sol y la luna de mis días, eres el viento que hace soportables los días de verano, eres el amor de mi vida” fueron algunos de los mensajes que recibió Vanessa en su post.

