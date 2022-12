¿A qué se dedica Poncho de Anda? Fue el tercero en discoria entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Venga la Alegría ha sido para muchos conductores uno de los espacios más importantes en su carrera en México. El matutino ha estado al aire por varios años y por sus foros han desfilado varios nombres que estuvieron al frente del programa como Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Poncho de Anda.

Justamente, estos tres últimos exconductortes de VLA dieron mucho de que hablar, pero no por su conducción en Venga la Alegría, sino por la polémica que los rodeó tras los rumores de infidelidad. En ese entonces, Ingrid Coronado y Fernando del Solar eran pareja, pero uno de sus compañeros se volvió el tercero en discordia.

Poncho de Anda, quien llegó desde "Despierta América", estuvo en VLA durante un tiempo y compartió pantalla con Ingrid Coronado. Ambos tenían pareja, pero eso no detuvo las especulaciones de que supuestamente hubo algo más entre ellos, al menos así lo afirmaron varios medios. Esto habría desatado la separación con Fernando del Solar, supuestamente, y hasta problemas con la novia del ex conductor, pero nunca se confirmó si realmente hubo alguna infidelidad de ambos.

Poncho de Anda, el exconductor de VLA que estuvo muy cerca de Ingrid Coronado

Hoy en día vuelven a sonar los nombres de Fernando del Solar e Ingrid Coronado tras la muerte del conductor de VLA y es que se ha desatado una polémica por la herencia que dejó sin beneficiar a los hijos de su expareja. Y es que, durante su relación Poncho de Anda fue acusado de ser el tercero en discordia, renunció a VLA y regresó a Estados Unidos.

Actualmente, el conductor de 48 años se dedica a crear videos para sus cuentas de Facebook y YouTube, pero muy diferente a los espectáculos, pues pone a prueba diversos artículos que venden en Internet y gadgets para decirle a la gente si realmente funcionan. Su última aparición en televisión fue "La gran sorpresa" de Univisión, desde entonces se ha mantenido alejado de la conducción.

También transmite un programa online llamado "Juntos en vivo" donde habla de algunos temas en tendencia y de la farándula, en su cuenta de Instagram comparte fotos de su día a día, familia y sus rutinas de ejercicio. Poncho de Anda está casado con Lina M. Amasha, una mujer experta en arte con quien tiene dos hijos.

