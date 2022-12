Yanet García modela vestido de red con reveladoras transparencias

Atrevida, sensual y con mucho estilo, es como se dejó ver Yanet García en su más reciente publicación de Instagram en donde compartió una sesión de fotos en las que elevó la temperatura al modelar un vestido de red con reveladoras transparencias que la hacían presumir su silueta curvilínea. Como era de esperarse, las imágenes encantaron a sus millones de seguidores, quienes le dejaron halagadoras palabras con las que reconocen que es una de las celebridades más atractivas en plataformas digitales.

Después de ser colaboradora del programa Hoy, la originaria de Monterrey, Nuevo León, se convirtió en una de las modelos más exitosas de OnlyFans, una página en la que sube contenido para adultos. Y es que se convirtió una de las consentidas del sitio de internet debido a que sube atrevidas fotos luciendo atuendos reveladores que van desde coqueta lencería y bikinis ajustados, hasta algunas piezas con transparencias, como la que mostró este viernes.

Leyenda

Yanet García paraliza Instagram con vestido de red

La modelo, que saltó a la fama por ser "la chica del clima" del matutino de Televisa, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 14.8 millones de seguidores, una sesión de fotos que se tomó desde Nueva York, en la que se le ve luciendo un mini vestido de manga larga que llama la atención por su diseño de red, por lo que deja al descubierto su curvilínea silueta tan admirada por sus fanáticos, quienes no perdieron la oportunidad de comentar el post.

La pieza permitía que la presentadora de televisión enseñara su lencería roja, que tenía un brasier de encaje y un diminuto panty que tenía tiras a los costados. Como si esto fuera poco, Yanet combinó todo esto con unas sandalias de tacón estilo de tiras altas, conocidas común mente como estilo romano o griego, que le dieron un toque mucho más glamuroso al look atrevido y revelador con el que la modelo de OnlyFans dejó boquiabiertos a sus admiradores.

"Keep your heels, head and standards high" (Mantén tus tacones, cabeza y estándares altos) fue la frase que utilizó Yanet García para acompañar las fotografías que ya había mostrado anteriormente en un Reel, en el que se le vio haciendo diferentes poses para presumir su silueta en este mini vestido de red y lencería roja. Al igual que en aquella oportunidad, la regiomontana provocó cientos de comentarios positivos por parte de algunos de sus seguidores de Instagram.

Leyenda

"!! Espectacular!!", "Bellísima", "Que sexy mi amor", "My favorite lady in Red! (¡Mi mujer favorita de rojo!", "Ultra divina", "Hot" y "Guapísima", son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los emojis de corazón, cara enamorada, fuegos, entre otros. De esta forma, García comprueba que es una de las celebridades más queridas de las plataformas digitales, pues constantemente recibe el cariño de sus fanáticos.