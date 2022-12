VLA: conductora "renuncia" al matutino de TV Azteca, sus compañeros le ruegan que se quede

Los seguidores de "Venga La Alegría" quedaron en completo shock después de que una de sus colaboradoras más queridas de la transmisión confirmara su salida del programa, a pesar de ser considerada una de las favoritas. Tras el anuncio varios de sus compañeros le suplicaron que recapacitara su decisión.

En plena transmisión en vivo, la destacada colaboradora dijo que no podía continuar dentro del elenco, por lo que determinó dejar su lugar. Los televidentes y demás integrantes del elenco expresaron su asombro ya que aparentemente no estaban enterados de que su compañera ya no continuaría.

Conductora de VLA renuncia en programa en vivo

Hace varios meses, "Venga La Alegría" dio un contundente golpe a la competencia con el estreno de la segunda temporada del concurso "¡Quiero cantar!", el cual cuenta con la participación de varios integrantes de su elenco y otras celebridades que fueron invitadas.

Este viernes 9 de diciembre, el reality show vivió uno de los momentos más dramáticos después de que una de las participantes más queridas presentara su renuncia en plena transmisión en vivo, sorprendiendo al público, jueces y conductores. Incluso varios de sus compañeros no pudieron ocultar su asombro.

Resulta que la primera actriz, Sandra Montoya era una de las sentenciadas a la eliminación de este día, pero antes de que se diera a conocer la decisión del público y de los jueces, tomó la palabra para confirmar que no podía continuar formando parte del elenco.

A pesar de que los jueces de "¡Quiero cantar!" le suplicaron que no saliera del reality show, la famosa dijo que su decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Incluso, Laura G, presentadora de "Venga La Alegría", le pidió que diera sus motivos que la obligaron a tomar esa complicada decisión.

Ante la incertidumbre que se vivió en el programa matutino, Sandra Montoya dijo que su decisión ya la había notificado a la producción de "Venga La Alegría". Además, agradeció la oportunidad que le dieron y confesó que se la pasó muy bien, pero ya no quería seguir formando parte del demandante concurso de canto.

Como era de esperarse, la decisión de la actriz no pasó desapercibida para nadie pues varios fans de "¡Quiero cantar!" dijeron que Sandra Montoya tomó la decisión correcta para darle oportunidad a nuevos talentos. Otros dijeron que la competencia perdió a una de sus integrantes más queridas.

Foto: Twitter/@VengaLaAlegria

