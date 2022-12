Famoso cantante que triunfó con Grupo Firme se salvó de la muerte cuando fue emboscado

Sin duda alguna, los artistas que pertenecen al género regional mexicano en los últimos años han estado en el ojo del huracán pues para nadie es un secreto que han sido víctimas de diversos atentados en donde algunos exponentes han perdido la vida de manera trágica y otros más han logrado escapar no sólo de las balas sino de la muerte.

Tal es el caso de artistas como Javier Rosas, Alfredo Olivas y el propio Alan de la MS (aunque nunca se confirmó si fue un ataque directo para el vocalista de la banda de las dos letras) y recientemente uno de los cantantes que triunfó a lado de Grupo Firme, hablamos de Lenin Ramírez.

¿Lenin Ramírez estuvo a punto de morir?

Aunque su carrera comienza por allá del año 2010 como miembro de una agrupación musical, no fue hasta el 2015 cuando decidió lanzarse de solista teniendo un gran éxito en el género regional mexicano, pero sin duda alguna su nombre tomó mayor fuerza en el trágico 2020 con la colaboración que grabó a lado de Grupo Firme.

“Yo ya no vuelvo contigo” es el tema que Lenin grabó a lado de Grupo Firme y el cual se ha convertido en todo un himno entre los seguidores de este tipo de música, siendo una de las canciones con más reproducciones en las diversas plataformas de música y videos.

Pese a que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, Lenin tuvo que vivir una momento traumático en donde estuvo a punto de perder la vida, sin embargo, en los que pudieron haber sido sus últimos segundos de vida, solo pensó en despedirse de sus hijos.

De acuerdo con el propio Lenin quien platicó sobre el momento en el que pudo haber perdido la vida, el cantante asegura que no le tiene miedo a la muerte pues es algo que tiene que suceder tarde o temprano, lo que más teme es que sus pequeños hijos no se acuerden de él tal y como él no recuerda a su madre quien falleció cuando éste era tan solo un niño.

Y es que durante su entrevista para el programa de Video Rola, Lenin recordó el momento en el que vio su vida pender de un hilo cuando circulaba él y su equipo de trabajo sobre una carretera en México cuando de repente un comando armado les cerró el pasó y comenzó a bajar al chofer y a los demás de la camioneta.

“Se atraviesa un convoy de gente armada y bajan al chofer, yo pensé que me iban a matar, yo no pensé en mi vida, no dije: ‘ay me voy a morir, la artisteada, el dinero, la fama’, no, dije yo, ‘mis hijos no se van a acordar de mi’”, recordó Lenin Ramírez

Mientras que esto sucedía, Lenin no dejó de pensar en ningún momento en sus hijos por lo que rápidamente tomó su celular y escribió un mensaje a su esposa con bellas palabras para sus niños, lo que preocupó a su mujer, sin embargo, el intérprete de temas como “Se acabó”, “Solita”, entre otros más ya no le dió más detalles de lo que sucedía, pero contactó a uno de sus amigos para que lo ayudara en lo que estaba viviendo.

“Agarró el teléfono, así temblando y le mandó mensaje a mi esposa y le puse: ‘dile a mis hijos que son mi vida, que son mi todo y los amo’, me pone ‘¿qué pasa’ y ya no le contesté, y mandó un mensaje a un amigo mío le dije ‘oiga estoy en este lugar’ le mando la ubicación hágame el paro no sé qué está pasando aquí nos tienen detenidos”, recordó con lágrimas en los ojos Lenin Ramírez

Luego de todo esto, Lenin recordó que esto sucedió hace no mucho tiempo, por lo que le hizo valorar su vida y los instantes que pasa con su familia, y estaba sentado esperando a que lo mataran mientras que por su mente pasó un “te fuiste Lenin Ramírez, ni modo, a los 33 años igual que mi madre”.

Afortunadamente, los sicarios no dispararon en contra de Lenin pues cómo dijo “no era para él”, por lo que cuando los gatilleros le dijeron que se bajara solo tomó una pequeña mochila donde llevaba sus documentos, agarró sus tenis y descalzo comenzó a caminar entre el monte.

Mientras caminaba y se alejaba de aquel comando armado, el intérprete de “Yo ya no vuelvo contigo”, valoró no solo su vida sino a su familia y asegura que es mejor ser pobre pero estar vivo por muchos años más y ver crecer y educar a sus hijos.

