Shakira: las imágenes que demuestran que superó su ruptura con Piqué

Ahora que Shakira terminó el pleito legal que tenía con Gerard Piqué por la custodia de sus hijos, la cantante colombiana ha sido perseguida por los paparazzis, quienes está vez la captaron con otro hombre. Tras darse a conocer estas imágenes, muchos de sus fanáticos indican que ya habría superado al ex futbolista del Barcelona, el cual también ya inició una nueva relación que ha causado polémica debido a que se le acusa de ser infiel.

Mientras su ex pareja se encuentra con Clara Chía, la intérprete de "Las de la intuición" ha retomado sus actividades junto a sus hijos, Milan y Sasha, por lo que hace unos días fue vista en las playas del Parque Natural de Oyambre, en Cantabria, España, para practicar surf. Sin embargo, la familia no estaba sola, pues los acompañó su instructor, el cual llamó la atención por tener un acercamiento particular con la artista, de 45 años, quien está disfrutando de sus últimos días en el país europeo, ya que se mudará a Estados Unidos con sus pequeños.

Las imágenes que demuestran que Shakira superó a Piqué

El supuesto nuevo galán de Shakira es Gorka Ezkurdia, quien es instructor de surf y fotógrafo, y ha estado junto a ella desde hace algunos años, pues es su profesor de esta actividad que le gusta mucho, por esa razón no es la primera vez que se le ve con él, ya que constantemente, la originaria de Barranquilla, Colombia, viaja a las mejores playas para practicar y dominar las olas al subirse a su tabla, así lo ha dejado ver la propia cantante de "Hips Don't Lie" en sus redes sociales como Instagram en donde tiene varias fotos.

Shakira se ve feliz practicando surf con su instructor Foto: Captura de pantalla

No obstante, ahora llama la atención de los medios de comunicación la interacción entre la cantante y su instructor de surf, pues de acuerdo a las imágenes difundidas por "El Gordo y la Flaca", así como por el periodista Jordi Martin, ambos se llevan muy bien, ya que se les puede ver sonriéndose y hasta teniendo contacto físico, debido a que en una de las fotos se observa como el joven ayuda a Shakira a quitarse el traje de baño.

Gorka Ezkurdia no es un desconocido para la familia, pues también convivió con los hijos del ex defensa de España. En el reportaje, que ya se ha hecho viral en plataformas digitales, se alcanza a visualizar como le toma fotos a Shakira junto a sus pequeños, de 9 y 7 años; también posó junto a la artista, con la que supuestamente tendría un romance después de que esta terminara con Piqué.

Las imágenes ya dieron mucho de qué hablar, ya que mientras algunos afirman que sólo es una persona cercana a Shakira debido a que es su instructor de surf, otros tienen la esperanza de que la artista colombiana retome su vida amorosa, tal y como lo ha hecho su expareja, pues hay que recordar que Piqué está saliendo con Clara Chía, una mujer que ha sido señalada por los fanáticos como la tercera en discordia.

En tanto, Shakira retomó su carrera musical con temas como "Te felicito" y "Monotonía", en donde manda algunas indirectas a su ex, el futbolista anunció su retiro del Barcelona y de este deporte. Asimismo, está alistándose para mudarse a Miami, Florida, junto a sus hijos, en donde vivirá y seguirá haciendo sus proyectos en la música y la televisión. De igual forma, su ex está buscando un departamento en la misma ciudad, sin embargo, es sólo para visitar a sus pequeños ya que se sabe que él se quedó con la casa de España.

