VIDEO: Shakira paraliza la red con impactante movimiento de cadera

La cantante colombiana Shakira no deja de aparecer en los titulares de medios nacionales e internacionales, pues tras su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué todos los reflectores se encuentran tras ella. Pero la cantante no se ha dejado intimidar por las especulaciones o los rumores que apuntan a su separación, por el contrario está más concentrada en su carrera que nunca.

Y así lo ha demostrado desde su lanzamiento "Te Felicito", pues ha sido un parte aguas en su carrera debido a que hasta ahora se sigue especulando que fue un tema hecho para su ex pareja con quien al parecer que tenía una serie de problemas irreparables pero aún no se hacían públicos, fue desde aquel sencillo que los éxitos musicales para ella no han parado.

Su más reciente sencillo, "Monotonía" que también habla sobre desamor no ha dejado de sonar en todas las plataformas musicales es por eso que la artista decidió realizar un trend de baile para que todos sus fans especialmente los bachateros al rededor del mundo lo repliquen y se hagan virales sus videos.

Y aunque "Monotonía" es una canción en la que precisamente se habla de cómo se desgastan muchas relaciones amorosas debido a la cotidianeidad también es un tema con el que se puede bailar y ella lo ha demostrado ya que el ritmo es en bachata por lo que como ya es costumbre la vimos mover las caderas como solo ella sabe hacerlo.

En el trend baila un fragmento de su tema junto a uno de los bailarines y realiza varios pasos bastante sensuales junto al hombre quien viste una playera negra de cuello y pantalón negro, mientras que la cantante utiliza un sensual body con escotes al frente y un pantalón holgado estampado con llamas.

"¡Bachateros! El challenge es salir de cuadro y llegar a tiempo. Sino pregúntele a mi colega", escribió en el reel.

El clip compartido en su cuenta de Instagram que inmediatamente se hizo viral ya ha acumulando más de 2 millones de me gusta y al menos 28 millones de reproducciones, mientras que en los comentarios no dejan de enviarle piropos y halagos reconociendo la espectacular figura y sensualidad que posee a sus 45 años.

SIGUE LEYENDO

Cómo quedó la relación entre Shakira y su ex suegra, la mamá de Gerard Piqué, tras la ruptura

3 bikinis con los que Shakira rompió la red y conquistó con sus caderas "que no mienten"

Shakira: Estos son todos los mundiales y eventos deportivos en los que sí cantó la colombiana