Cómo quedó la relación entre Shakira y su ex suegra, la mamá de Gerard Piqué, tras la ruptura

Si bien Shakira y Piqué dejaron su relación hace tiempo y este último ya rehízo su vida amorosa, no se esperaba y que la cantante y la madre del futbolista se separaran.

Shakira y la familia Piqué se encontraron cuando asistieron a un partido de beisbol de su hijo mayor, Milan. Ni el primogénito esperaba que la intérprete de ‘’Te felicito’’ asistiera ya que no lo había confirmado, pero, aun así, ahí estuvo acompañando a su hijo.

La expareja no se miró en todo el partido, más que en el momento en el que Shakira simula rascarse su ojo mientras enseña su dedo del medio o ‘’dedo mayor’’, todo esto en dirección a la tribuna donde se encontraba reciente retirado del Barcelona.

A la salida del partido, la colombiana acompañó a sus hijos hasta el vehículo de Gerard Piqué, ya que era este a quien le tocaba estar con los niños. En el trayecto, Shakira abrazó y besó a sus hijos constantemente ya que conversar con el padre de los niños no era opción, y esto termino causando un momento super incómodo.

Shakira y Milan despues del partido de beisbol. Fuente: Instagram @shakira

Lo inesperado ocurrió cuando las familias se toparon en la puerta del club, al finalizar el partido, que Shakira no saludo a la familia Piqué, como es de esperarse luego de una ruptura, y más si es tan mediática y problemática como ésta, pero, esto no se veía venir de la cantante para con la madre de Piqué, persona con la que siempre compartió tanto. De hecho, es sabido que Shakira le pidió muchas veces consejos muy importantes para ella a Monserrat Bernabéu, por lo que nos deja con la idea de que las cosas no han terminado bien con nadie de la familia.

Shakira y Monserrat compartiendo en un partido de Piqué.

Aunque nos sorprendió la actitud de ambas, es lo que pasa siempre que una relación termina, se intenta cortar con todos los vínculos que te acerquen a esa persona de la cual queres alejarte. Y, a pesar de las dedicatorias en las canciones de Shakira, sabemos que es lo que está intentando. Esperamos que solo sea eso y que no haya habido peleas más fuertes en el medio.