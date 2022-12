Ha*Ash y Lupita Infante se suman a Piano y Mujer II

Con el fin de difundir los clásicos de la música, el pianista y compositor Arthur Hanlon unió a grandes voces femeninas, por segunda ocasión, para crear el concepto “Piano y Mujer” contando ahora con talentos como Ha*Ash y Lupita Infante.

“A los dos meses de la primera entrega me llamaron para hacerlo de nuevo, para mí el reto más grande fue crear está energía, no es fácil, porque no sólo es mezclar todo, para hacer cada arreglo pensé en la personalidad de cada una y su tono de voz”, aseguró el maestro Hanlon.

Sobre la selección de las voces, aseguró que, aunque si bien le dan opciones, para él es clave que haya química en las primeras conversaciones, porque de otra manera la energía no fluye y no le gusta trabajar así. Por eso, a cada una la invitó a trabajar en el estudio y ver desde el principio los temas que había escogido.

Lupita Infante se enamoró por completo de cada arreglo y del concepto. Ella interpreta la versión bilingüe de “Without you” o “Sin ti”, y el hecho de cantar en los dos idiomas le fascinó, porque de esta manera puede llegar más al público estadounidense que gusta de su voz en español.

“Para mí siempre es muy bonito. Esta canción fue muy especial porque yo crecí en Los Angeles, entonces muchas personas saben que canto música mexicana, pero a veces no me entienden, y es muy bonito tener una canción que ellos puedan disfrutar”, afirmó.

Lupita Infante se enamoró por completo de cada arreglo y del concepto Foto: Especial

Tintes de gospel

Las hermanas Ashley y Hanna Grace, que conforman Ha*Ash, cantan “Aprendí de Ti” y “Bridge Over Troubled Water”, ésta última con tintes de gospel.

En este material también participa la cantante del grupo colombiano Monsieur Periné, Catalina García, con una versión que mezcla el swing y lo latino en “Bésame Mucho”. “Fue muy lindo poder llevar mi música a otros formatos y el piano es un instrumento que personalmente me gusta mucho, porque es muy envolvente, casi de meditación, pero la energía que tiene Arturo es impresionante y logra mucha magia”, afirmó.

El concierto de “Piano y Mujer II” ya está disponible al público en la plataforma de HBO Max y también cuenta con clásicos como “Ya Te Olvidé”, de Rocío Jurado, interpretada por el ícono del reggaetón Ivy Queen.

