Viente Fernández Jr. aclara si es verdad que lo sacaron de la herencia y qué pasó con el terreno que le cedió a su mamá

Vicente Fernández Jr se encuentra en medio de la polémica luego de que se dieran a conocer documentos en los que se señala que le donó propiedades a su madre, María del Refugio Abarca, de las que recibió por lo estipulado en la herencia del "Charro de Huentitán". Aunque indicaron que el primogénito del cantante no tenía conocimiento de la entrega de bienes y que eso podría evidenciar conflictos familiares, fue él quien molesto aclaró todo.

En días pasados el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió documentos en el programa “De primera mano” en los que se muestra que el hijo mayor de “Chente” le habría entregado bienes a su madre, aunque esto desató una serie de rumores que apuntan a problemas en la dinastía o que lo haría en un intento por proteger su patrimonio antes de llegar al altar con su novia, Mariana González.

Vicente Fernández Jr rompe el silencio sobre la donación de bienes a su madre. Foto: IG @vicentefdzjr9

“Yo creo que sí hay una diferencia con los hermanos porque me estaban diciendo que ante el notario 80 de Guadalajara le quitaron todas las propiedades a Vicente, o sea que donó a su mamá y a su hermano Gerardo todas las propiedades que tenía (…) No tengo la certeza, eso me dice un contacto y si no es cierto estaría bueno que aclararan que no es verdad porque alguien cercano a esa notaría fue quien me contó esta información”, indicó el también conductor.

El también empresario fue cuestionado al respecto en entrevista para el ya mencionado programa, sin embargo, en plena entrevista se desató un fuerte enfrentamiento con el periodista de espectáculos en la que Fernández Jr explotó e insistió en que no existen problemas en su familia: "Estamos para defendernos los tres hermanos y mi madre y estamos más unidos que nunca".

Vicente Fernández Jr rompe el silencio

Aunque Vicente Fernández Jr se mostró tranquilo al aclarar lo de la donación de bienes a su madre, conocida como Doña Cuquita, fue durante el matutino “Venga la Alegría” que estalló una vez más contra Gustavo Adolfo Infante y confirmó que es real lo que se pueden leer en dichos documentos, pero no dio detalles sobre el motivo.

“Es una cosa muy estúpida, la heredera universal es mi madre. Las herencias son incompartidas, son propias y personales. Ya hubo un programa que sacó un documento, y argumentaba ‘lo despojaron, le quitaron’, es una falta de educación, es una falta de profesionalismo, si el mismo documento que presentas tú como periodista dice ‘donación’, es muy diferente la palabra despojo que donación”, indicó.

Al preguntarle sobre la salud de María del Refugio Abarca tan sólo unos días ante de que se cumpla un año del fallecimiento del cantante, recalcó la unión y cariño que existe entre ellos: “Todos estamos tratando de vivir, de aprender a vivir con esto, siempre está en nuestro corazón, en nuestra mente, de toda la familia y de todo su público de mi padre”.

Vicente Fernández Jr niega distanciamiento en su familia. Foto: IG @vicentefdzjr9

SIGUE LEYENDO:

Gustavo Adolfo Infante explota contra Vicente Fernández Jr en plena entrevista: “Te cerré la boca”

Vicente Fernández Jr. incursionaría en OnlyFans con su novia Mariana González: "Va a ser un hit"

Mariana González y Vicente Jr. ya preparan su boda: sede, fecha y todo lo que se sabe