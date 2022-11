Lyn May: Así fue el día en que la vedette desenterró a su esposo y se durmió con el cadáver | VIDEO

Lyn May es una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano, en especial de la época del Cine de ficheras. También es una de las más polémicas y durante varios años de las más bellas en el mundo de la farándula. En la actualidad, la vedette se mantiene vigente y lo ha hecho por varias décadas, no sólo por su talento para el baile, la actuación y el canto, sino por su físico, a los 69 años de edad.

En este momento continúa activa en el mundo del espectáculo, realiza presentaciones, aparece en programas de entrevistas y tiene una gran actividad en sus redes sociales. Además da clases de danza y se mantiene en boca de todos.

Dentro de las grandes polémicas que ha tenido se encuentran sus amoríos con José López Portillo, Germán Valdés “Tin Tan” y Manuel “El Loco” Valdés. Pero tuvo dos relaciones que fueron muy importantes para ella, se trata de Guillermo Calderón Stell y Antonio Chi-Xuo, con quien vivió una historia que ahora se decidió a contar.

Lyn May desenterró a su esposo y durmió a su lado

Lyn May desenterró a su esposo

En una entrevista para televisión, Lyn May contó lo que pasó después de la muerte del empresario Antonio Chi-Xuo, que falleció cuando ellos todavía tenían una relación muy importante. Dijo que en su afán de seguir a su lado, lo desenterró y se acostaba junto a él todas las noches. “Lo tenía siempre ahí, en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo y me decía que no lo iba a dejar descansar”, relató.

“Era mi pareja, yo viví 25 años con él. No lo quería dejar ir y lo quería mucho", recordó Lyn May. Después explicó que tras tanta insistencia de su madre, un día la convenció y decidió dejar descansar a su exesposo.

