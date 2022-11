Este galán de telenovelas dejó la actuación y la fama por una mejor profesión

En la década de 1990, Rodrigo Vidal fue una de las estrellas juveniles del momento, quien destacó en varias telenovelas, pero su paso por la pantalla chica no era su verdadera vocación, aunque esta profesión lo llevó hacia lo que realmente le gustaba; la producción de un proyecto llevada a la televisión o al cine.

Fue cuando Vidal tenía alrededor de 16 años cuando sabía que su destino era programar llamados, organizar juntas de presupuesto, buscar talentos, planeación de fechar de rodaje y todo lo relacionado con la producción.

Es productor del programa Qué dicen los famosos Foto: IG @soyrodrigovidal

Un día, mientras paseaba por uno de los foros de la televisora de San Ángel, mientras veía una grabación, una mujer bastante enojada lo vio y le reclamó su falta de compromiso con el equipo, ya que según ella, él era culpable de retrasar el trabajo de todos. Se trataba de Carla Estrada, una productora a quien le dijeron que él no era a quien buscaban, por ello, se disculpó con Rodrigo y le pidió que le hicieran una prueba; ¿Eres actor verdad?, le preguntó y fue así que sin experiencia se sumó a las filas del elenco de "Cuando llega el amor".

En ese momento, Rodrigo no tenía la más mínima intención de actuar, pero gracias a su participación en Salomé y Dos Mujeres, obtuvo un reconocimiento a Mejor actor de reparto y Mejor actor joven de la revista TVyNovelas.

El también actor que participó en Amigas y Rivales, El Premio Mayor y Baila conmigo, probó suerte en otras televisoras como Univisión y Venevisión, el cual, se le permitió explorar nuevas áreas dentro del gremio como una agencia de talentos, donde descubrió a William Levy, estuvo en una producción de televisión, y realizó trabajos que le permitieron alternar entre Miami y la Ciudad de México.

Foto: IG @soyrodrigovidal

Vidal ha producido 16 películas y colocado a sus representantes en programas como "La Casa de los Famosos" donde Ivonne Montero fue la ganadora del reality show, a través de su agencia Happy Management y su anterior agencia la cual se quedó a cargo su exesposa.

En una entrevista con Jessie Cervantes, el productor confesó que sale poco en televisión, pero cuando regresa, lo hace con mucho amor, cariño y con proyectos puntuales.

¿Extraña ser el protagonista?

Pero, ¿extraña estar frente a las cámaras? Vidal asegura que no porque ha cumplido todo lo que se propone.

El también director, confesó que no tiene necesidad de satisfacer esa parte de ser otra vez actor y entrar a escena, sino que está en la producción dando el 100 por ciento, quien además, reveló que escriben su esposa y él, traen a grandes grupos de escritores, y quien produce las películas, son su esposa y otras las dirige Vidal, o en ocasiones se queda en la producción ejecutiva.

"No tengo necesidad de satisfacer esa parte de actor y entrar, sino que me clavo al cien en la producción. Escribimos mi esposa y yo, traemos a grandes grupos de escritores, quien produce las películas es mi esposa y a veces dirijo algunas, o me queda en la producción ejecutiva", le dijo a Cervantes.

Rodrigo Vidal trabaja en la producción de la mano de su esposa Foto: IG @soyrodrigovidal

