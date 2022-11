Edd Campos presenta su primer EP “Ecléctico”, un material que le permite pasear por distintos sonidos

Desde que era pequeño, Edd Campos era un apasionado de la música, le gustaba escuchar los temas de Luis Miguel o Mecano, al principio cantaba por hobby, pero la pandemia lo hizo descubrir que esto era más que un pasatiempo y ahora entrar a la industria de manera profesional con su primer EP “Ecléctico”, un material de seis canciones con el que busca explorar los distintos sonidos.

“No quiero casarme con ningún género, prefiero experimentar en todos los que pueda, mezclando sonidos y viendo que se puede hacer… aunque sí me gustaría entrar más al regional mexicano, porque México es un país muy rico en sonidos”, contó el intérprete de “Así es ella”.

De este disco se desprende el sencillo “Eres tú”, el primero que vio la luz en su etapa profesional y que es el que disfruta cantar más por todo lo que representa simbólicamente, además, es la que sus fans más le piden.

Edd ha tomado lecciones de piano y actualmente también está interesado en la guitarra acústica, porque es con estos instrumentos con los que quiere componer sus temas. En todas las canciones del EP también colaboró en las letras, junto a su equipo de compositores, en donde se encuentra el licenciado Rodrigo Campos, nominado a los Grammy Latino, y quien también es su padre.

“Él es quien me ayuda y me impulsa mucho en la música. Él me enseñó a hacer música y a prepararme”. contó.