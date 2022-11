Chiquis Rivera conquista bailando "La boda del Huitlacoche" en ajustado jumpsuit de polipiel

Chiquis Rivera se está preparando para una presentación en los Premios de la Radio, ensayos desde los que conquistó a sus millones de fans en las redes al compartir un video en el que se le ve bailando la canción "La boda del Huitlacohe", tema del regional mexicano que se ha hecho tendencia en las plataformas digitales y que fue perfecta para que la cantante presumiera su ajustado jumpsuit negro de polipiel.

La hija de la cantante Jenni Rivera -fallecida en un trágico accidente de avión el 9 de diciembre de 2012- confirmó que no hace caso a las críticas, y seguirá mostrando su lado más provocativo y sensual con sus atuendos, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su silueta curvilínea, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su figura.

Chiquis Rivera presume sus curvas en ajustado jumpsuit

Fue en la plataforma de Meta donde Chiquis compartió con sus 5.5 millones de fans un clip en el que se le ve presumiendo su figura con un look ajustado, pues para asistir a los ensayos de su presentación en la entrega de premios que reconoce al ambiente grupero, la también sobrina de Lupillo Rivera eligió un atuendo revelador, con un enterizo negro que combinó con botines de punta delgada y una chaqueta de mezclilla.

"Un outfit check!" Que les parece? Styled by: ME Makeup by: ME Hair by: ME #Chiquis #AbejaReina #MexicoCity", escribió la intérprete para acompañar el clip, y confirmar en sus redes que no para de sorprender con sus arriesgadas looks, sobre todo cuando se trata de presumir atuendos ajustados con los que destaca su silueta, como lo dejó ver con su reciente posteo que ha recibido más de 800 comentarios y 66 mil 300 "me gusta".

"Lo que te pongas te vez super Queen, bendiciones hermosa", "Mi Abeja Reinaaaaaa Te Amo", "La más bella", "Que flaca te miras espectacular", "Preciosa mi Janney" y "Wow que chula", son sólo algunos de los cientos de comentarios que Rivera recibió en la publicación que compartió la noche de este miércoles en Instagram, plataforma en la que dejó ver algunos detalles de la presentación que prepara junto al compositor y cantante Espinoza Paz.

Chiquis presume sus curvas en entallado look. Foto: IG @chiquis

Chiquis causó furor con su video, pues además de presumir que luce una silueta más estilizada con su ajustado jumpsuit negro, la cantante también se unió a uno de los trends más populares de los últimos meses, al bailar "La boda del Huitlacoche", canción de Carín León con la que conquistó a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta.

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la hija de la llamada Diva de la Banda, causa polémica por sus atrevidos looks o sus publicaciones, pues recordemos que se ha convertido en tendencia cuando ha posado sin ropa, como lo hizo hace unos meses desde la regadera, mostrando su belleza y su voluptuosa silueta con la que se ha coronado como una de las reinas curvy.

La intérprete de temas como "Baila así" y "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks, demostrando que la talla no está peleada con ningún estilo.

