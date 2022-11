Brilló en TV Azteca y tuvo un desnudo icónico: Así luce esta primera actriz de la televisión

La actriz Margarita Gralia se convirtió en una figura icónica de la televisión mexicana, pues se encargó de protagonizar la telenovela "Amor en Custodia", melodrama que se ganó el cariño de miles de espectadores, gracias al éxito de sus múltiples proyectos televisivos Margarita se convirtió en una de las mujeres más destacadas de la farándula mexicana.

Actualmente la actriz de origen argentino se encuentra alejada de los reflectores y los sets de grabación, pero Margarita Gralia tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde constantemente comparte momentos de su vida diaria y recuerdos de sus días en la industria del entretenimiento.

Recientemente en el Instagram oficial de Margarita Gralia, la actriz compartió una publicación recordando su participación en la obra de teatro "El graduado" la puesta en escena fue sumamente popular por contar con un desnudo completo por parte de la argentina, el tema de los desnudos no es ajeno para Margarina, ya que a sus 50 años la actriz incursionó en la popular revista para caballeros Playboy, en donde realizó una sesión fotográfica posando desnuda.

A manera de celebrar sus 50 años, la revista Playboy eligió a Margarita Gralia para realizar una sesión fotográfica para la edición de aniversario de la publicación, la actriz propuso una serie de condiciones para aparecer en la popular revista.

Dentro de las condiciones que la actriz exigió para posar en la revista se encontraba la participación de su esposo, Ariel Blanco, como director artístico de la sesión, además de proponer a la fotógrafa, Blanca Charolet, quien se encargó de retratar el cuerpo desnudo de Margarita Gralia, hecho histórico ya que la revista nunca había contado con la participación de una mujer fotógrafa.

Margarita Gralia relató su experiencia en Playboy en el programa El minuto que cambió mi vida, de Gustavo Adolfo Infante, durante su participación en el programa, la actriz comentó que pidió que la sesión fotográfica fuera acompañada por una entrevista, ya que "esta mujer no es solo un cuerpo, es una cabeza que piensa y una boca que habla"

"Me dijeron 'si no quiere estar completamente desnuda, puede ponerse una camiseta, mojada'. Les dije 'no, eso invita al morbo, yo voy a estar toda desnuda invitando a la emoción ante la belleza de un cuerpo femenino, no al morbo'" comentó la actriz para el programa El minuto que cambió mi vida