Halloween: modelo de Playboy desata críticas por realizar twerking en un cementerio

Se acerca Halloween y hay quienes no pierden la oportunidad de colocarse el mejor disfraz y no solo eso también buscan el escenario perfecto para que su atuendo combine perfecto. Sin embargo, hubo un video que se viralizó en redes sociales debido a que causó una gran indignación y generó críticas a su protagonista.

Y es que la modelo de Playboy y colsplayer, Amanda Nicole además de usar un sensual disfraz para realizar una sesión de fotos en un cementerio, también quiso hacer bailes de twerking junto a las tumbas. Fue precisamente este hecho lo que generó molestia en la web ya que se encontraba en un lugar que consideraron "inapropiado" para hacer este tipo de movimientos.

Amanda utilizó un disfraz del personaje de Marvel, Lady Death, con su piel pintada de blanco, una diminuta lencería y una icónica capa negra, esta sesión la mostró a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram y ya acumuló más de 160 me gusta.

“Califica el look de mi Lady Death del 1 al 100", pidió en la publicación invitando a sus seguidores a calificar su disfraz.

¿Panteón de mascotas?

La instagramer es una hermosa modelo de 27 años y decidió compartir las imágenes mediante su perfil donde se desencadenaron las críticas debido a las diferentes poses que utilizó para tomar sus fotos de Halloween.

“Feliz octubre, es una niña espeluznante y celebro Halloween todo el mes”, escribió junto al video donde baila el ya conocido baile de twerking. En ese clip fue donde se escribieron opiniones divididas.

“Simplemente, vamos a ignorar el hecho de que está en un cementerio”

“Esto tiene que ser una falta de respeto, en un cementerio”.

“Después de hacerlo, me sorprendió nuevamente una vez que me di cuenta de que era pintura corporal y no ropa real”.

Después de los severos señalamientos, la modelo salió a aclarar que la sesión de fotos se llevó a cabo en un cementerio de mascotas.

SIGUE LEYENDO

La oscura verdad tras el arresto de la joven que dijo ser detenida por "ser muy guapa": el homicidio de su madre

Joven se corta el rostro con un cuchillo al intentar realizar peligroso reto viral: TikTok elimina los videos

Mesera de Hooters se vuelve viral al revelar cómo un cliente le fue infiel a su novia