Benny Emmanuel y Rubén Albarrán coinciden en gustos musicales

A Benny Emmanuel le gusta escuchar todo tipo de música, pero a sus 25 años conocía poco del mambo de Dámaso Pérez Prado, sin embargo, terminó fascinado de su música, al preparar el personaje de “Lázaro” para la película “El sueño de ayer”, protagonizada por Rubén Albarrán, otro fiel admirador del cubano.

“Había escuchado el ‘Mambo no. 5’ y el ‘Mambo no. 8’, no sabía de quién era, pero desde que leí el guion me interesé en su música, la busqué y me encantó. Ahora tengo un acetato que escucho seguido, me gusta el del ‘Politécnico’, la de ‘Cerezo Rosa’ y ‘Patricia’, en realidad todas”, explicó el joven actor.

Pero de lo que más disfrutó de esta película fue convivir con otro ídolo, Rubén Albarrán, a quien admira por ser vocalista de Café Tacvba, y a quien no dudó en cuestionarlo sobre el grupo, las canciones y conciertos.

“Fue muy chido, hubo un intercambio de información en el set, Rubén tenía algunas dudas pequeñas sobre cómo decía algo o cuántas veces tenía que repetirlo, obviamente lo ayudaba y yo también le hacía preguntas sobre Café Tacvba, hicimos un intercambio y aprendimos los dos, porque son rubros distintos”, contó.

Lo que más disfrutó de esta película fue convivir con otro ídolo, Rubén Albarrán Foto: Especial

Reconoce labor de Rubén

Sobre el trabajo de actuación del cantante, que ha sido cuestionado por varios críticos, Benny Emmanuel considera que Rubén estuvo a la altura del personaje e hizo hincapié en que no es una biografía, ya que el espíritu de Dámaso Pérez Prado regresa a esta época en busca del perdón de su amada.

“Él es fan de Pérez Prado, antes de filmar la película ya había tocado con su Orquesta, entonces esa admiración lo ayudó a hacer una buena interpretación, trabajó con muchas ganas. Además, su preparación fue muy ardua y tuvo un coach, de verdad se entregó mucho”, detalló.

“El sueño de ayer” se estrena este miércoles 30 de noviembre en Amazon Prime Video.

