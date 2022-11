FOTOS | Estilo y elegancia: Stefania Roitman luce como la más bella de los Montaner

Los Montaner recientemente han ganado bastante popularidad gracias a su popular y exitosa serie, los integrantes de la familia del cantante tienen sus propias carreras musicales, las cuales son acompañas por una fuerte presencia en redes sociales.

Uno de los eventos que capturó bastante atención mediática a principios de este año fue la boda de Ricky Montaner y Sfefania Roitman, una celebración que intentó pasar invertida, pero fue imposible debido a la presencia de figuras de la talla de Lele Pons, Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Guaynaa.

La unión entre el hijo del cantante y la influencer argentina fue una historia de amor que comenzó desde la pandemia, ya que, a causa de las restricciones provocadas por el coronavirus, Ricky Montaner invitó a vivir a la casa de la familia a su enamorada Stefania Roitman, mujer que ha tenido una carrera exitosa destacando por su estilo, elegancia y belleza en cada oportunidad

Stefania Roitman comparte su estilo y belleza a cada momento por medio de su Instagram oficial

Créditos: IG @stefroitman

La bella influencer argentina, Stefi como la conocen sus amigos, ha tenido una carrera larga que comenzó en su país de origen, Roitman empezó como modelo en Argentina, abriéndose paso en la farándula se convirtió en actriz y después en conductora.

Stefania Roitman nació en el barrio de Villa del Parque, ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994, actualmente la nueva integrante de la familia Montaner tiene 28 años.

Stefi comenzó siendo modelo en su país de origen, Argentina

Créditos: IG @stefroitman

Recientemente la esposa de Ricky Montaner tuvo una entrevista con la revista EstiloDF, en este espacio Stefi compartió sus experiencias y opiniones respecto a sus nuevos proyectos, su reciente matrimonio y sus sentimientos con México.

Recientemente la esposa de Ricky Montaner tuvo una entrevista con la revista EstiloDF

Créditos: IG @stefroitman

Respecto a su matrimonio, la influencer argentina se siente feliz del estado actual de su relación, comentando que las cosas con Ricky Montaner han sido hermosas desde el comienzo.

"México es un país al que siempre quiero viajar, conocer más a su gente y su cultura." comentó Stefania Roitman

Créditos: IG @stefroitman

Stefania Roitman también comentó que uno de sus destinos turísticos favoritos es México, la argentina solo ha tenido experiencias positivas en México y cada que visita nuestro país desea quedarse por más tiempo.

"México es un país al que siempre quiero viajar, conocer más a su gente y su cultura. Para mí es un placer gigante cada vez que voy porque nos reciben increíblemente, comemos bárbaro, porque la comida es espectacular, y tienen unos paisajes, arquitectura e historia que me fascinan. Cada vez que voy me quiero quedar más tiempo y se me hace súper corta la estadía." Dijo Stefi para la revista la revista EstiloDF