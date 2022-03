Stefanía Roitman, esposa de Ricky Montaner, impulsa y empodera a las mujeres

Desde niña, en su natal Argentina, Stefi, como le dicen sus amigos, empezó como modelo, luego como actriz y después como conductora de TV, llegando a ser una figura muy querida en redes sociales, donde suma millones de seguidores. Hoy radica en Miami y recientemente contrajo matrimonio con Ricky Montaner, de Mau & Ricky.

Serch Ramírez para EstiloDF

La revista EstiloDF platicó con ella en esta fecha tan especial del 8M, ya que es una mujer ejemplar que impulsa a otras con su propia historia. La empatía que muestra hacia su género es real, y lo refleja en su propia marca de trajes de baño, My Happy.

Pero no sólo en las prendas ofrecidas, sino también en los valores propios de la firma, ya que para ella las tallas son simplemente números o categorías que no deben limitar el derecho que tienen las mujeres a sentirse hermosas, libres y empoderadas, sin importar las medidas de su figura.

Stefi, a finales del año pasado tomaste la decisión de llegar al altar junto a Ricky Montaner, ¿ qué tal estos primeros meses de recién casados y de formar parte de una familia tan mediática como la de él? Estos primeros meses han sido muy felices, más allá de que ya convivíamos juntos previo al matrimonio y que tenemos una relación muy hermosa desde el principio.

Serch Ramírez para EstiloDF

En la boda pasó algo espiritualmente hablando, algo energético, que fue muy hermoso porque sentimos que reconfirmamos nuestra elección, en mi caso de ese hombre, del compañero que te conoce, escucha, entiende, y que somos equipo porque me apoya para seguir adelante. La verdad estamos muy a gusto, felices y con muchas ganas de vivir esta vida juntos. Y sobre ser parte de la familia Montaner, es cierto, es una familia muy mediática pero a veces me olvida de eso. Estoy muy agradecida con todos ellos porque me abrieron los brazos desde el primer momento.

¿Cuál es tu relación con México, qué te gusta más del país? México es un país al que siempre quiero viajar, conocer más a su gente y su cultura. Para mí es un placer gigante cada vez que voy porque nos reciben increíblemente, comemos bárbaro, porque la comida es espectacular, y tienen unos paisajes, arquitectura e historia que me fascinan. Cada vez que voy me quiero quedar más tiempo y se me hace súper corta la estadía.

Este año que estás en Miami, ¿en qué proyectos estarás trabajando? En breve inicio con la grabación de una serie para una plataforma, está muy linda. Si Dios quiere, tengo una propuesta para protagonizar otra más adelante. Se vienen viajes y campañas. Este 2022 me encuentra muy disponible para proyectos, esto luego de casi dos años de pandemia y haberme casado con el amor de mi vida. Hay proyectos que me han llegado y que no me los esperaba, que me dan como un miedito porque me retan, me hacen sentir esa adrenalina linda, pero pienso que si están llegando en este momento es porque los puedo hacer.

Entonces se viene mucha actuación y conducción. Por el momento no puedo dar más detalles, pero estaré contando todo por mis redes sociales más adelante.