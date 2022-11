El truco de Carlos Villagrán para inflar sus cachetes en ‘El Chavo del 8’

Carlos Villagrán es un actor y humorista que es conocido por haber interpretado al personaje ‘Quico’ en la serie televisiva de ‘El Chavo del 8’. Además, participó de varios sketchs del programa de ‘Chespirito’. Pese a su salida del elenco, se ganó el cariño de muchas personas en todo el mundo. A través de una entrevista, dio detalles de cómo creó su personaje, en especial de inflar sus cachetes para personificar al hijo de ‘Doña Florinda’.

En la serie, Villagrán se puso en la piel de un niño muy particular, que se caracterizaba por ser algo egoísta y envidioso con el resto de los chicos que habitaban en la vecindad como ‘El Chavo’ o ‘La Chilindrina’. Sin embargo, siempre buscaban algo para divertirse y se destacaba por sus travesuras. Es recordado por sus icónicas frases como ‘No me simpatizas’, ‘¿Qué me habrá querido decir?’ o ‘Chusma chusma pff’, la cual era dirigida a Don Ramón, padre de ‘La Chilindrina’.

Carlos Villagrán como 'Quico'. Fuente Twitter @showmundialshow

Uno de los grandes misterios que rondaba en relación a ‘Quico’ era cómo inflaba sus cachetes para poder protagonizarlo. Luego de no develarse el misterio, fue el propio actor quien a través de una entrevista explicó cómo hizo para poder crear al recordado personaje en la serie del ‘Chavo del 8’. Villagrán estuvo en el programa hasta finales de la década del ’70, donde decidió abandonarlo por un conflicto con Roberto Gómez Bolaños.

Villagrán con el elenco del Chavo. Fuente Instagram @carlos_kiko

En relación a cómo hizo para personificar a ‘Quico’, el actor de 78 años reveló que lo único que hacía era inflar sus cachetes y apretarlos para hablar. Si bien parece simple, no lo es, teniendo en cuenta que hace falta práctica y talento. Esto llevó a Villagrán a poder hacerse famoso y luego a recorrer muchos países del mundo interpretando al niño vestido de marinerito.

La última vez que Villagrán personificó a ‘Quico’ fue en 2018. En 2014 se había presentado en Brasil en lo que fue la celebración de los 30 años del personaje. Si bien tuvo muchos conflictos con otros actores del ‘Chavo’, el actor de 78 años confesó que con quien logró entablar una amistad fue con Ramón Valdés, con el que trabajó luego de la salida de ambos de la serie.