Vanessa Claudio: 3 fotos en lencería con las que enciende la red

Vanessa Claudio es una de las celebridades más queridas en las redes sociales, pues tan sólo en su cuenta de Instagram suma 2.5 millones de seguidores, y es que es ahí en donde la originaria de Puerto Rico ha compartido algunas fotos modelando coqueta lencería, con la que enciende la plataforma, al llevarse cientos de comentarios con cumplidos y piropos, así como miles de "likes", por esa razón aquí te mostramos los 3 diseños que más han gustado de la conductora, quien presume su silueta en estos atuendos.

La ex conductora de Venga la Alegría es muy activa en sus cuentas oficiales, ya que es ahí en donde informa de sus próximos proyectos, tanto dentro de la empresa del Ajusco como fuera de ella, asimismo presume sus looks, sobre todo los de alfombra roja en lo que da cátedra de elegancia y estilo, no obstante, también son los atuendos reveladores con los que ha dejado boquiabiertos a sus millones de fanáticos, como son los bikinis y las piezas de lencería en las que muestra su lado más sensual y cautivador.

3 piezas de lencería en las que se luce Vanessa Claudio

La ahora presentadora de Al Extremo se ha ganado un lugar entre las celebridades que muestran un poco más de piel, pues usualmente comparte imágenes de sus sesiones de fotos modelando coquetas piezas de lencería, las cuales cautivan por ser de diferentes diseños, que van de los de encaje, hasta los lisos, es decir que no tiene un estampado o adorno llamativo con el que destaque la prenda.

Presume su figura en coquetos atuendos IG @vanessaclaudio

En la plataforma de Meta, Vanessa ha compartido algunas imágenes luciendo estas prendas de ropa interior y ha dejado ver que sus favoritas son las de encaje, ya que la mayoría de veces elige este tipo de ropa. Estas piezas destacan por ser de colores neutros, desde los claros como en blanco y el nude, hasta los negros o marrones. A pesar de no ser de tonos llamativos, definitivamente le dan un estilo clásico a la modelo y ex reina de belleza, quien por medio de la lencería enseña su curvilínea figura.

Asimismo, se le ha visto posar con prendas estilo body, que aunque no dejan ver su vientre plano, sí remarcan su silueta tan admirada por sus fanáticos. De esta forma, Claudio, de 39 años, muestra varias opciones para las mujeres que como ella quieren lucir sensuales, pero siendo muy elegantes y dejando un poco a la imaginación, con piezas que aunque cubran algunas zonas, tienen detalles como escotes pronunciados, espaldas descubiertas o pantys de tiro alto, que las vuelven seductoras.

En general la puertorriqueña viste prendas de lencería coquetas y muy clásicas, por lo que remarca su estilo bohemio y chic, el cual también enseña en su día a día cuando se luce con los minivestidos o combinaciones de pantalones de tiro alto y tops. Sin duda alguna Vanessa Claudio es una de los referentes de moda que destaca en la televisión mexicana y en las redes sociales, ya sea por sus atuendos glamurosos para las alfombras rojas o eventos importantes, o por lo que usa en su vida diaria, así como la lencería que se anima a mostrar.

Vanessa Claudio también modela bodys IG @vanessaclaudio

La puertorriqueña tiene conocimientos en moda debido a que participó representando a su país en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que a pesar de no llevarse la corona para su nación, destacó como finalista y por llevarse el premio Miss Simpatía. Después viajó a México e ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat), lo que la llevó a debutar en la televisión como conductora en Venga la Alegría.

Vanessa se convirtió en una de las conductoras más queridas de la pantalla chica, ya que no sólo ha destacado por su belleza, sino también por su talento y carisma, pues desde que estuvo en el matutino de Tv Azteca se ganó el cariño del público, quien la extrañó después de su salida de la empresa para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Ahora la presentadora ha estado al frente de La Academia 20 años y en Al Extremo.

La ex conductora de VLA conquista con su estilo bohemio IG @vanessaclaudio

