Vanessa Claudio: 3 mini vestidos ajustados con los que ha elevado la temperatura

Vanessa Claudio es una de las famosas que se corona como reina de estilo con sus looks que son perfectos para destacar su belleza y figura. La guapa conductora en más de una ocasión a causado furor entre sus millones de seguidores en las redes sociales al dejarse ver en ajustados mini vestidos, con los que también ha elevado la temperatura en el programa "Al Extremo", mismo que conduce desde hace varios meses.

La guapa puertorriqueña, que ganó fama en México como parte del elenco de "Venga la Alegría", presume su curvilínea silueta los mejores looks, atuendos que son perfectos para conquistar a los televidentes y fans en sus cuentas oficiales, pues con cada una de sus publicaciones gana miles de "me gusta" y lo mismo pasa en las plataformas del programa que conduce en TV Azteca, done es una de las favoritas.

Vanessa Claudio conquista con sus ajustados mini vestidos

Claudio, que ha sido modelo para portada de reconocidas revistas como Max y H, deja claro con sus fotografías en las redes por qué es una de las consentidas del público, pues ha consolidado una carrera como presentadora y se confirma como fashionista, ya que es un referente de moda para las mujeres que pasan de los 30 años, como lo deja ver con sus look en vestidos cortos y entallados.

Vanessa conquista con sus mini vestidos. Foto: FB @alextremotv

Vanessa, que fue reportera oficial del Exatlón México en la edición 2018, cautiva a sus 2.5 millones de fans en Instagram, y a otros miles en las cuentas de "Al Extremo", con los looks que presume en el programa y que luego se replican en fotos donde posa con estilo con los atuendos más chic, siendo sus mini vestidos con los que se corona como reina del look al lucirse en muchos estilos.

Cuando se trata de lucirse en prendas cortas y modernas, la puertorriqueña no teme a probar con reveladores looks, y es así que sus fanáticos la han visto presumir su curvilínea silueta con prendas de colores llamativos, como el azul, rojo o verde, y con otras de tonos neutros y clásicos, como el negro, sin embrago, es gracias a los diseños que resalta, pues cautiva con sus escotes, o aberturas con las que deja ver su piel bronceada.

Destaca su silueta en entallados looks. Foto: FB @alextremotv

Vanessa, originaria de Puerto Rico, cumplió 39 años hace unos meses. Antes de llegar a la televisión, compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista y ganó el premio Miss Simpatía. Fue su interés por la televisión por el que ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat), lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La guapa presentadora dejó el programa de TV Azteca para probar suerte en Estados Unidos y otros países, y regresó a principios de este 2022 a México, dejándose ver de lo más feliz por volver a la televisora que le dio sus primeras oportunidades, y así lo expresó en sus redes sociales, donde aseguró que estaba nerviosa por la nueva etapa que estaba por comenzar en "Al Extremo", programa en el que cautiva con su belleza y coquetos looks.

La conductora da clases de moda. Foto: FB @alextremotv

