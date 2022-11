Toma asiento antes de ver cómo luce a los 93 años la maestra Canuta de Cero en Conducta

Martha Ofelia Galindo fue una de las actrices de la televisión mexicana que marcó a varias generaciones; sin embargo, su papel más icónico que tuvo dentro de la pantalla chica fue el de la "maestra Canuta" del programa Cero en conducta producido por Jorge Ortiz de Pinedo. Como sabemos, el paso de los años pasa factura y muchos se preguntarán cómo luce la popular maestra que siempre reprobó a Jorgito.

La actriz que dio vida al mismo personaje en "La escuelita VIP", quien representó a cierto tipo de profesores en nuestra infancia por su forma tan agresiva de ser con sus alumnos, sumado a su aspecto físico, una maestra enojona, con cara de pocos amigos, dejando a la luz el estereotipo de la maestra mexicana con formación en educación básica.

Cero en conducta tuvo éxito en la televisión mexicana Foto: Especial

¿Qué fue de la maestra Canuta?

Actualmente, la histriónica mujer de 93 años luce más lúcida que nunca, quien hace poco habló conversó con John Ackermann sobre su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Su carrera se desarrolló principalmente en el teatro, aunque el éxito lo alancanzó en la comedio donde trabajó a lado de David Villalpando como su compañero profesor en Cero en Conducta.

Reveló que el productor Jorge Ortiz de Pinedo tenía un show de variedades y tenía una escuelita, aunque la maestra era un cuero; "Él me dijo: Martha, quiero que hagas a una maestra. En ese tiempo le dije a mi asistente que me sacara un huipil, mallas, collares de plástico una peluca y tenis. El dijo que estaba horrible y Jorge me dijo:¡Ay, es una maestra rural!", recordó con una sonrisa en entrevista con Ackermann para TV UNAM.

¿Quién es Martha Ofelia?

La histriónica mujer nacida el 12 de julio de 1929, es originaria de Mazatlán, Sinaloa; su carrera inició en 1943 por lo que es considerada una actriz de la época del Cine de Oro mexicano.

Cero en conducta tuvo varios invitados especiales Foto: Especial

Tuvo participación en cintas como "El juego de Zuzanka", "Estas ruinas que ves", "Cementerio del terror" "Chiquita pero picosa", "Señoritas a disgusto", "Dos tipas de cuidado", "Antojitos mexicanos", entre otras producciones.

Uno de los últimos papeles en las que tuvo en la pantalla chica en la telenovela "Un gancho al corazón" como la bruja Bartola, también en "Qué pobres tan ricos" interpretando a doña Queta y un año después apareció en "Como dice el dicho".

