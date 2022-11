La mejor película de Jason Statham está en Netflix y te hará vivir 99 minutos de adrenalina e intensidad

Jason Statham es uno de los actores más reconocidos en el cine de acción. Sus orígenes fueron humildes, pues lejos de estudiar actuación, el intérprete fue descubierto por el director Guy Ritchie, quien le dio la oportunidad de destacarse en dos películas: "Juegos, trampas y dos armas humeantes" y "Snatch, cerdos y diamantes".

Estas dos producciones marcaron un brillante porvenir para el héroe de acción. No obstante, no fue hasta que llegó la trilogía de "El Transportador" que encontró fama mundial. Aunque esta es una de sus cintas más populares, los que no son fans de su trabajo ignoran que hay una joya oculta entre el catálogo de Netflix.

Ya sea para producir contenido original, o bien, al comprar los derechos para reproducir ciertas películas, lo cierto es que en cualquiera de los casos, Netflix es una de las plataformas que hace inversiones millonarias con el objetivo de entretener y brindar las mejores producciones a sus usuarios.

La mejor película de Jason Statham en la plataforma del logo rojo

Esta película sigue la historia de Joseph Smith, quien es conocido como “Joey el loco”, personaje protagonizado por Jason Statham, quien encarna a un hombre que busca dejar atrás este apodo y en general redimirse de su pasado, esto debido a que tiene muchos pecados que pagar.

En su vida, años atrás, cometió crímenes de guerra atroces en Afganistán, además de que abandonó a su esposa e hija. Sin embargo, ahora se encuentra transitando un doloroso camino que lo llevará a replantearse los errores que ha cometido.

Para ello, encontrará la ayuda de una monja de Varsovia, quien a pesar de ser una servidora de la religión, también esconde un oscuro pasado. Es así como el veterano de guerra pronto asumirá una arriesgada nueva identidad con el objetivo de esconder y difuminar lo que hay detrás en su vida e iniciar una nueva, sin embargo, todo cambiará cuando asesinan a su novia, y vuelven a él las dudas y desafíos en busca del sentido de su vida.

