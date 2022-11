Galilea Montijo no regresó un anillo de compromiso, culpa a su ex: "No es el más pequeño ni el más grande"

Una vez más, la guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de destapar que se quedó con un anillo de compromiso que recibió por parte de uno de sus ex, desatando opiniones divididas entre los televidentes y sus compañeras en "Netas Divinas".

En la reciente transmisión del programa de Unicable, la también modelo dejó con la boca abierta a todos al recordar la ocasión en la que se quedó con un anillo de compromiso, el cual presuntamente sigue conservando a pesar de que se casó con su actual esposo. Esto fue lo que contó.

Galilea Montijo se quedó con un anillo de compromiso

Resulta que la conductora favorita del "programa Hoy" y la investigadora de "¿Quién es la máscara?" recordó que ha recibido varios anillos de compromiso, pero solo se quedó con uno ya que la manera en la que se pidieron no le pareció la correcta.

Sin guardarse nada, la conductora de 49 años de edad detalló que su expareja no se lo pidió de manera correcta, por lo que le dijo que no se lo iba a regresar. Tiempo después tomó la decisión de armar un dije con el anillo, por lo que dejó claro que aún lo conserva, pero ya no en su forma original.

"No es el más pequeño ni el más grande que me han dado. Es más, no te lo voy a regresar por la manera como lo pediste", dijo la presentadora de televisión.

Ante los dichos de Galilea Montijo, sus compañeras en "Netas Divinas" expresaron su sorpresa, pero apoyaron su decisión. Desafortunadamente la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, no se atrevió a dar el nombre del ex al que no le regresó el anillo de compromiso.

Galilea Montijo, la estrella favorita de Televisa

En este 2022, Galilea Montijo ha tenido uno de sus años más exitosos gracias a los distintos proyectos que encabeza con la televisora de San Ángel, una de las más importantes en nuestro país. Al menos tiene destacadas colaboraciones en tres programas de televisión.

En los últimos meses, los televidentes han disfrutado de la belleza y elegancia de Galilea Montijo en programas como "Hoy", "Netas Divinas" y "¿Quién es la máscara?", tres de los más vistos en el país.

