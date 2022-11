Desde el mar, África Zavala presume sus curvas en coqueto bikini

Hermosa y con mucho estilo, fue como se dejó ver África Zavala en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, en la que posó desde el mar y presumió sus curvas en un coqueto bikini. Aunque las imágenes fueron captadas hace algún tiempo, esto no fue pretexto para que sus millones de fans en la plataforma le dejaran halagadoras palabras en los que reconocían como una de las más bellas de la televisión mexicana.

La actriz se unió a la tendencia del #TBT o Throwback Thursday, en la cual los usuarios de redes sociales publican imágenes del pasado. Afri, como le llaman de cariño sus fanáticos, compartió un video del detrás de cámaras de una sesión de fotos que se tomó en altamar arriba de un bote, el cual fue el escenario perfecto para que modelara un traje de baño de dos piezas con el que lució su esbelta y curvilínea silueta, que es tan admirada por sus seguidores, quienes quedaron encantados con este clip .

África Zavala se luce en bikini

En el clip que musicalizó con la canción "Give It to Me" de HER, la actriz de "Corona de lágrimas" muestra cómo modeló con diferentes poses para lucir el bikini, el cual destacaba por su estilo moderno y juvenil, pues combinaba el color morado y el blanco en el top, mientras que la panty era de tono lila y estaba adornado con unas cintas en los costados para remarcar el área de la cadera y así hacer un efecto más estilizado.

A pesar de que la actriz no especificó cuándo y dónde fueron tomadas estas fotos, dejó claro que siempre luce una figura espectacular, ya que esta no es la primera vez que África Zavala cautiva a sus millones de seguidores al posar con un bañador de dos piezas. Así que como era de esperarse, algunos de sus 2.2 millones de admiradores, le dejaron algunos comentarios llenos de piropos y elogios en los que manifiestan su cariño a la artista que ha destacado por ser una de las más atractivas del medio.

"#tbt ¿Quien más ama el mar ?", fue la frase con la que la celebridad compartió un pequeño clip en el que se le puede ver desde el mar lucieron su coqueto bikini con el que cautivó con su vientre plano y su abdomen estilizado, el cual ha mantenido después de convertirse en madre de León hace más de dos años, pues hay que recordar que la artista, de 37 años, tiene una relación con el actor León Peraza Napolitano.

La actriz es una fanática de los bikinis IG @afri_zavala

"Espectacular", "Lindísima", "Qué Belleza!!!!", "Hermosura", "Corazón te ves preciosa y súper sexy hermosa princesa" y "Que guapa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ha conquistado a sus fanáticos, pues también ha conseguido más de 10 mil 500 "likes", lo que comprueba que África es una de las celebridades más queridas de las redes sociales, ya que no se pierden de sus actualizaciones en sus plataformas digitales como la de Meta.

"Bajo el mismo techo", "Peregrina", "La jefa del campeón" y "Atrapada", son algunas de las producciones que la han consolidado como una actriz de melodramas. Mientras tanto, en redes sociales va ganando popularidad, debido a que es una de las favoritas, gracias a que deja ver su lado más atrevido al mostrar sus looks arriesgados y sensuales, pero también enseña que tiene un buen sentido del humor, ya que se une a las tendencias y publica videos de comedia.

