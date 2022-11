África Zavala presume piernas en minivestido

Esta vez África Zavala combinó su lado sensual con el divertido, pues recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok en el que además de mostrar su sentido del humor, también dio cátedra de estilo al presumir un minivestido de flores, con el que destacó sus torneadas piernas. Como era de esperarse, la actriz generó cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes le dejaron algunos elogios, pues reconocen que es una de las celebridades más hermosas del medio artístico.

Hace unos días, Afri, como le dicen de cariño sus amigos y fanáticos, compartió en la plataforma desarrollada en china un clip en la que se lució desde el camerino de la nueva temporada de "El señor de los cielos", serie de Telemundo a la que se acaba de integrar con su personaje de "Mecha", el cual también lucirá coquetos atuendos como vestidos cortos, igual a los que presume la celebridad en sus redes sociales y las que han gustado mucho a sus fanáticos.

En el video la actriz aparece sentada en una silla, mientras hace la sincronización de labios de un audio cómico que dice "A mi no me importan que me dejen de hablar, yo hablo sola". Evidentemente, el clip provocó risas entre sus admiradores, quienes nunca se pierden la oportunidad de llenarla de halagos, pues además de mostrar su sentido del humor, también dio cátedra de estilo debido a que presumió un coqueto atuendo que dejó al descubierto sus piernas torneadas.

África Zavala se luce con minivestido

La actriz, de 37 años, ha destacado por usar prendas ajustadas con las que define su silueta desatando la euforia entre sus seguidores, así que esta vez no fue diferente, ya que en este video de TikTok, Zavala se lució con un minivestido de estampado de flores que destacaba por su escote square. Este modelo ya lo había exhibido en otra ocasión, por lo que este sería uno de los looks que posiblemente más usará durante la octava temporada de la serie protagonizada por Rafael Amaya.

"El amor de mi vida de la TV", "hermosa como siempre", "Qué mujer tan atractiva!!!", "mi obsesión" y "usted me encanta", son algunas de las frases que se pueden leer en los comentarios, entre los que también destacan los emojis de corazón y cara enamorada. Asimismo, la publicación tiene más de 20.6 mil "me gusta" y más de 244.6 mil reproducciones, demostrando que es una de las artistas más queridas del medio artístico.

La actriz es una de las más hermosas de las redes IG @afri_zavala

La actriz se ha mostrado muy emocionada por su nuevo proyecto así que constantemente comparte algunas imágenes del detrás de cámaras en los que también revela el buen ambiente y los nuevos amigos que ha hecho. La nueva temporada de la exitosa de serie de Telemundo se une a las diferentes producciones en las que ha trabajado como son "Bajo el mismo techo", "Peregrina", "La jefa del campeón" y "Atrapada", las cuales también le han hecho ganar fama, en sus redes sociales, pues acumula millones de seguidores.

Además, ha dejado ver que seguirá dando cátedra de estilo y presumir su belleza, pues es una de las actrices que se ha colocado como una de las hermosas de la televisión y de las plataformas digitales, en donde se han ganado un lugar como fashionista, gracias a que modela diferentes diseños, siendo los vestidos cortos y los trajes de baño con los que enciende la red generando cientos de comentarios y reacciones positivas por parte de sus seguidores.

