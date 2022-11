Inés Sainz hace vibrar Qatar con escote de infarto | VIDEO

Inés Sainz está con todo en el Mundial Qatar 2022, y es que no hay un día en que la guapa conductora de deportes no comparta fotos o videos en sus redes.

Esta vez la queretana encendió las redes con un video en el que luce un vestido blanco con bordes negros que deja ver sus atributos físicos.

"Buenas noches México, buenos días Qatar, cómo están, yo ya camino a Los Protagonistas, así es que dentro de nada tendremos una cita ustedes y yo justamente a partir de ya, las 10 de la noche, yo estaré como 10:30 o 10:40 por ahí así es que besos para ustedes, ya me voy, como ven un sol precioso el que brilla el día de hoy", dice en la grabación.

La guapa queretana no deja de sorprender a sus seguidores. Foto: Especial

Ante este video en el que luce espectacular, sus seguidores escribieron: "Siempre te he admirado, no solo por tu belleza, la disciplina, sino por tu forma tan aguerrida a tus objetivos, y el esfuerzo que vences por lograrlos, recuerdo en una entrevista que dijiste “no soy una mujer oportunista” de ahí mi admiración!", "No se que brilla mas si el sol o tu sonrisa, o tus ojos?", "Que hermosura de ojos", "Pasan los años y siempre hermosa bonita".

Además a tan solo nueve horas de haberlo publicado en su cuenta de instagram, la periodista y experta en deportes ya tiene más de 14 mil "me gusta".

Pero no conforme con el video, la conductora también publicó una fotografía en la que puede verse en plenitud el lindo vestido que portó durante una transmisión más de Los Protagonistas.

Con esta imagen, "la mujer del deporte en México", como es reconocida en el país, vuelve a causar furor entre sus fans y comprueba que la edad no es un problema para mantenerse en forma y con una figura envidiable.

