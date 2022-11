VIDEO | Pepe Aguilar confiesa cuál es el símbolo que le recuerda a su padre y además está bordado en su traje de charro

En uno de los fragmentos de “El Vlog 354 - Aquí Empezó TODO”, proyecto que tiene Pepe Aguilar en YouTube se aprecia uno de los detalles que nunca había revelado el intérprete de “Por mujeres como tú”, “Prometiste” y “Miedo”, mismo que corresponde y que tiene relación con un recuerdo de su padre, el gran don Antonio Aguilar.

En la grabación aparece Pepe Aguilar desde Los Ángeles, California y revela varios de los símbolos que porta en su traje de Charro, el famoso describe que en la parte de atrás tiene bordados algunos colibríes, ya que es un ave que a su papá le gustaba mucho.

Pepe Aguilar también contó que en el rancho “El Soyate” su difunto padre ponía algunos elementos para que los pajaritos se acercaran y así estar rodeado de ellos todos los días, por eso decidió que serian parte del traje de charro con el que sale a cantar en sus presentaciones en México y Estados Unidos.

En los blogs que sube cada semana a su cuenta oficial en YouTube, el patriarca de la dinastía Aguilar cuenta algunas de las anécdotas que ha vivido a lo largo de su trayectoria, también platicó que la Ciudad de Los Ángeles, California es muy importante para toda la familia.

“Aquí mi padre dormía en las calles y después ahora tiene una estatua, aquí yo empecé mi carrera en Estados Unidos, aquí es donde mejor me ha ido en este país, tengo la estrella en el paseo de la fama, donde me han entregado mis cuatro Grammys americanos, en donde he trabajado en ‘nigth club’ hasta estadios”, añadió.