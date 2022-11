VIDEO: Lucía Méndez asegura que fue víctima de fraude de parte de una inmobiliaria

Lucía Méndez se llevó un trago amargo después de que fue víctima de un fraude de parte de una empresa inmobiliaria. Durante un evento donde la homenajearon por sus 50 años de trayectoria artística ininterrumpida la actriz reveló que la empresa que aseguró haría 8 departamentos en realidad hizo 14. Como era de esperarse esto le molestó muchísimo a ella y a las otras 7 personas estafadas.

La también cantante incluso mencionó que la misma Jefa de Gobierno y otras personas de las cuales no dio su nombre, obligaron a que se derribaran las casas que se habían hecho de más. De igual manera, no quiso citar el nombre del "defraudador", quizá para no entorpecer las investigaciones de las autoridades. Por ahora, ella está en constante comunicación con sus abogados, pues tiene interpuesta una demanda en su contra.

Aunque dijo que no es todo su patrimonio, sino parte de ésta, Lucía Méndez aseguró que busca justicia por que "sí le dimos una muy buena lana a él para que lo hiciera en obra negra", mencionó ante las cámaras y micrófonos de la prensa rosa. "Es un defraudador, ya después les diré el nombre y les diré todo cómo se van a presentar las cosas. Estoy con abogados, con una demanda muy fuerte y no solamente yo, somos ocho personas que nos engañó", comentó.

Lucía Méndez trabajó con los charolastras y Eiza González

Lucía Méndez, por otro lado, habló sobre su participación en la serie "La Maquina" a lado de Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González de quien dijo que "es un encanto de persona". Aseguró que se siente muy feliz de haber trabajado a su lado en un proyecto que se ganó a través de un casting y en el que se desempeña como "Josefina", madre del ex de Camila Sodi.

"Entonces está padrísimo porque es un lanzamiento, pues prácticamente Hollywood es Disney. Me llevé muy bien con ellos. Me dijeron que sí debo definitivamente de agarrar la agencia americana que me está ofreciendo hacer cosas en inglés", explico la protagonista de telenovelas. Al final tomó con humor los memes que se desataron en redes sociales que aseguran buscará formar parte del próximo mundial, donde México será una de las sedes.

