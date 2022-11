Humberto Zurita y Stephanie Salas ya no esconden su amor, así fue su primera foto juntos

Humberto Zurita y Stephanie Salas están más unidos que nunca, así lo demostraron recientemente en sus redes sociales en donde compartieron su primera foto juntos, desatando la euforia entre sus admiradores y volviéndose tema de conversación en algunos medios de espectáculos. La pareja ha decidido llevar de forma discreta su relación, por lo que las nuevas imágenes confirman que no piensan esconder su amor, así que ahora hasta se mandan coquetos mensajes.

Este fin de semana, la cantante de "Ave María" compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes del tiempo que pasó con el actor, de 68 años, con el que le ha dado una nueva oportunidad al amor, pues a pesar de que en un principio ambos negaron tener un romance, actualmente ya se dejan ver juntos en público y hablan de su noviazgo ante los reporteros de espectáculos, evidenciando que están felices y disfrutando de esta etapa.

Humberto Zurita y Stephanie Salas primera foto en una cita

La nieta de Silvia Pinal compartió en su cuenta de la plataforma de Meta una foto en la que se observa la romántica cita que tuvo con Zurita, pues en la postal se pueden ver dos copas en una mesa. Sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención de los fanáticos, sino el mensaje que confirmó que estaba con su actual novio, pues la también actriz escribió "You and Me" (Tu y yo"), además colocó un emoji de beso rojo.

Stephanie Salas comparte imagen de su cita con Humberto Zurita

Como si esto fuera poco, Humberto Zurita replicó la imagen en su propia cuenta, lo que dejó claro que se trataba de él y que estaba pasando un momento agradable con su pareja, quien al parecer se puso romántica y decidió mostrar este momento al mundo. Con esta fotografía que musicalizó con "Reality" de Alif Tree, los admiradores de la pareja quedaron encantados al ver las muestras de cariño que tienen el galán de telenovelas y la cantante.

El actor de "La Reina del Sur" se había negado en iniciar otra relación después de la muerte de su esposa Christian Bach, con quien tuvo a sus hijos, Emiliano y Sebastián. Sin embargo, ahora le ha dado una nueva oportunidad al amor, por lo que sus amigos lo han visto muy feliz. "Desde la muerte de Christian Bach, en 2019, no lo veíamos tan contento. Perder a quien fuera su esposa por 33 años fue muy doloroso, pero él tuvo una gran certeza, aunque por dentro le pesaba mucho la ausencia de ella”.

“Stephanie ya llevaba dos años soltera y sus hijas le insistían mucho para que volviera a enamorarse, para que tuviera una compañía, y ahora que la ven tan feliz, están encantadas”, dijo una persona cercana al artista a una revista de espectáculos, que confirmó que no sólo la pareja está contenta con la relación también sus respectivos hijos, en el caso de Zurita, Emiliano y Sebastián, mientras que del lado de la miembro de la Dinastía Pinal, Michelle y Camila, también la han apoyado.

La actriz presume su relación

