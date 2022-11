Eduin Caz acepta que Grupo Firme fue abucheado en la NFL y dice: “Cuando quieran les llenamos el estadio”

Grupo Firme hizo historia al ser los primeros artistas del regional mexicano en presentarse en el medio tiempo de un partido de la NFL, los jóvenes originarios de Tijuana, Baja California, y Culiacán, Sinaloa cantaron diversas canciones de su repertorio incluido el tema “Ya supérame”, pero no a todos los presentes les encantó su actuación.

En varios videos se aprecian gritos y abucheos, y ante tales muestras fue Eduin Caz quien ya salió a dar su opinión sobre todo lo que pasó en el Estadio Azteca durante el juego de 49ers de San Francisco contra los Cardenales de Arizona, incluso en sus historias de Instagram invitó a sus seguidores a escuchar lo que había pasado y la forma en la que fueron despreciados.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football al cuál felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro”, escribió la estrella grupera al principio de un largo mensaje