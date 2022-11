VIDEO | Grupo Firme: se desatan comentarios clasistas contra Eduin Caz y compañía por su actuación en el juego de la NFL

Este lunes 21 de noviembre se llevó a cabo el partido en el Coloso de Santa Úrsula, la Ciudad de México entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals, en donde Grupo Firme, liderada por Eduin Caz formó parte del show de medio tiempo; sin embargo, la agrupación recibió diversos comentarios clasistas por su actuación durante el juego.

La famosa banda encabezada por Eduin Caz, que también está integrada por su hermano Jhonny Caz y sus amigos AB Luna, Joaquín Ruiz, Fito Rubio, Dylan Camacho, Christian Téllez llegaron desde temprano al recinto deportivo y aprovecharon para ultimar detalles, ya que cantar en el medio tiempo de la NFL México es otra de sus metas cumplidas este 2022.

Grupo Firme en el medio tiempo de la NFL

En diversos audiovisuales en redes sociales se puede escuchar cómo la agrupación que se ha presentado en diversos escenarios alrededor del mundo, recibió abucheos por parte de los asistentes quienes se reunieron para disfrutar del partido de futbol americano; pese a las reacciones, Grupo Firme siguió con su show musical.

Los comentarios que se desataron en Twitter se consideraron como clasistas, pues la mayoría de los asistentes son de nacionalidad mexicana y el hecho de abuchear a una agrupación mexicana fue considerado como ofensivo tanto para la música mexicana como para la agrupación que se encuentra en su punto de mayor éxito y auge.

Sobre Grupo Firme

Mucho se habla sobre la fama y los lujos de Grupo Firme, pero los jóvenes más exitosos del momento también tuvieron que pasar por algunos desafortunados eventos para llegar hasta donde hoy, no sin antes desesperarse por años de trabajo que no rendían frutos y con ganancias que no cumplían sus expectativas ni les alcanzaba para invertir en su proyecto.

De hecho, el líder de Grupo Firme, declaró durante una plática que sostuvo con Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño que para llegar hasta donde están, recibieron el apoyo de un colega; durante un año era el “telonero” de los shows de Crecer Germán y mencionó que le pagaban por cada evento que tocaba, pero además se daba a conocer pues cada fecha estaba llena de personas, ya que todos querían ver y cantar los temas del solista.

Desde 2021, se colocaron como una de las agrupaciones con una de las giras más costosas en todo el mundo, ya que sus ganancia ascienden a más de 2.5 millones de pesos solo por espectáculo, eso sin contar otro tipo de peticiones que realizan en donde destacan el hospedaje, transporte, montaje de escenario y todo lo que necesitan para ir a cantar a un lugar.

