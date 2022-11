Michelle Renaud y los atuendos más sensuales que usa para su rutina de hielos en la tina

“Meterte a los hielos te cambia la vida sin duda”, es lo que opina la actriz mexicana Michelle Renaud sobre el desarrollo de esta práctica de la que se ha dicho una fiel seguidora, la famosa comparte en sus cuentas oficiales en redes sociales algunos de los beneficios y sobre todo los atuendos que utiliza para desarrollarlo.

Con 34 años la originaria de la Ciudad de México ha destacado como una de las figuras femeninas más importantes en la televisión mexicana, su rostro y carisma la han llevado a relevantes proyectos para la pantalla chica y el cine, pero sobre todo su talento, pues es una de las actrices más aplaudidas del momento.

En las publicaciones que realiza sus fanáticos también destacan los bikinis y trajes de baños que lleva puestos, pues al introducirse en una tina con hielos este sería la mejor opción de prendas para lograr los resultados que desea y que su cuerpo quede fuerte y sus músculos perfectos.



La celebridad asegura que la “crioterapia de cuerpo entero” tiene muchos beneficios, físicos, emocionales y mentales, que pone a prueba a quien lo practica, ella da muestra de qué lo lleva a cabo, por eso constantemente sube videos a su cuenta de Instagram.



“El otro día un amigo me decía que se mete cada semana, y que el primer minuto es mortal y después los otros 2 restantes perfectos, yo me dije que no tenía que ser así y medio que se aferró porque él aprende o lo hace con una persona certificada del Método de Wim”, declaró.