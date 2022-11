Llegó a México sin un peso, robó para sobrevivir y después triunfó como un galán de telenovelas

La carrera de este galán de telenovelas comenzó en Tucumán, Argentina, de donde es originario y al principio, no quiso dedicarse a la pantalla chica, pues estudiaba Ciencias Económicas, pero un grave accidente automovilístico le cambió la vida.

El actor argentino Juan Soler no pensaba dedicarse a la actuación, pero después de estar al filo de la muerte decidió cambiar su destino y comenzar a vivir muchas vidas en solo una, para eso dejó su carrera y comenzó a estudiar actuación.

“Quería empezar a vivir muchas vidas en una sola porque casi me mato en el coche. La actuación me pudo dar eso, entonces empecé a pensarlo a profundidad”, expresó el galán de “La Fea más Bella”.

Cómo llegó a México Juan Soler

Durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Juan relató que al terminar de estudiar Actuación se encontró con una convocatoria de talento de la empresa Televisa, por lo que su madre decidió comprarle un boleto de avión para que viniera a México.

Sin embargo, su padre le quitó el apoyo económico con el objetivo de quitarle el entusiasmo por la actuación, pero le dejó abierta la puerta de su casa para cuando tuviera deseos de volver, algo que nunca pasó.

Sin dinero en el bolsillo

Juan platicó que llegó a México con 360 dólares en el bolsillo, pero con una gran ilusión por comenzar a trabajar, por lo que tuvo algunas sesiones como modelo. Sin embargo, para sobrevivir tuvo que quedarse mes y medio en casa de una de sus amigas.

“Tenía 360 dólares para vivir en México. En ese momento en Tucuman tenía una amiga, Fernanda, me la encontré y vivía en México, estaba en el CEA. Por casualidades de la vida tuve donde quedarme, me quedé con ella como mes y medio. Tuve donde parar, afortunadamente”, relató Soler.

Juan Soler robó para sobrevivir

Cuando el dinero comenzó a escasear, el protagonista de “La mexicana y el güero” confesó que tuvo que robar en los supermercados para tener algo que comer. Juan platicó que entraba a un supermercado llamado Sumesa tomaba un yogurt, se lo tomaba y se hacía el tonto para salirse sin pagar.

“Sobreviví tomando yogurt en el supermercado sin pagarlo. Sacaba el yogurt, me lo tomaba y me hacía pendejo. Me iba. Horrible, me siento muy mal con la gente de Sumesa”, comentó el ahora conductor de TV.

Sigue leyendo:

"Sale el Sol" se viste de luto: Joanna Vega-Biestro sufre lamentable pérdida

Joanna Vega-Biestro aclara si pidió que despidieran a Gustavo Adolfo Infante tras pelea: "Si nos llevamos se la contesto"