Toma aire antes de ver cómo luce hoy el ex marido de la reina Camila, Andrew Parker Bowles

Camilla Parker Bowles es la reina consorte del Reino Unido y de los otros catorce reinos de la Mancomunidad de Naciones por ser la esposa del rey Carlos III. Desde el año 2005 que está casada con el hijo de la fallecida Reina Isabel II donde su matrimonio fue algo polémico teniendo en cuenta que mantenían una relación extra matrimonial. Previo a convertirse en la esposa del soberano, estuvo casada con Andrew Parker Bowles quien así luce en la actualidad.

En el año 1973, Camilla Parker contrajo matrimonio con su primer esposo, Andrew Parker Bowles donde tuvieron dos hijos, uno de ellos es el ahijado del rey. Sin embargo, cuando comenzaba el año 1995, la pareja decidió ponerle fin a la relación y mediante un comunicado anunciaron la separación definitiva, y por ende, el posterior divorcio. En el mismo decía que la ruptura se debía a que había pocas cosas en común que los unía y es por eso que decidieron continuar con su relación de amistad.

Camilla Parker es la reina consorte. Fuente archivo

Luego del divorcio, se conoció que el rey Carlos III mantenía una relación extramatrimonial con Camilla Parker, al mismo tiempo que estaba casado con Lady Di, la madre de sus dos hijos. Incluso, muchos aseguraron que le había sido infiel con su actual esposa. Sin embargo, otros rumores indican que en la pausa de esta relación, Andrew Parker Bowles cortejaba a la princesa Ana y como le fue infiel en varias ocasiones, se divorciaron en 1994.

Actualmente, Andrew Parker Bowles tiene 82 años y ha estado muy cercano a la familia real y está a disposición siempre de lo que le pueda pedir la corona. La relación que tiene con Camilla Parker es de estrecha amistad y se han acompañado en difíciles momentos debido a que cuando falleció su mujer Rosemary en 2010 por cáncer a los 69 años, su ex esposa asistió al funeral.

Con la asunción del rey Carlos III, Andrew Parker Bowles ha empezado a tener importancia en el Palacio de Buckingham, no sólo por ser el ex marido de la reina consorte sino por tener una relación de amistad con el soberano y por ser la ex pareja de la princesa Ana. Además, fuentes cercanas a la corona aseguran que asistirá a los eventos oficiales en donde Camilla no pueda ir.